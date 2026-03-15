Pilot Rohit Reddy: రోహిత్ రెడ్డికి డ్రగ్స్ పాజిటివ్.. కాల్పలు వెనక అసలు కారణం అదేనా.!

Pilot Rohit Reddy Farmhouse Issue: తాండూరు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డి ఫాంహౌసులో డ్రగ్స్ పార్టీ జరుగుతుందన్న పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు, ఈగల్ టీమ్ దాడి చేసి అరెస్ట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ నాలుగు రౌండ్ల కాల్పులు జరగడంతో కేసును సంక్లిష్టంగా మారుస్తోంది. అదే సమయంలో అక్కడి జరిపిన సోదాల్లో సుమారు 2 గ్రాముల కొకైన్ పట్టుబడింది.
పార్టీలో పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ యాదవ్ తో పాటు మరికొందరు VIPలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అంతేకాదు వారిని విచారిస్తున్నారు. కాగా స్పాట్లో పోలీసులు జరిపిన డ్రగ్స్ టెస్ట్లో పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి సహా ఐదుగురికి డ్రగ్స్ పాజిటివ్ వచ్చినట్టు సమాచారం. ఇక ఏలూరు MP పుట్టా మహేష్ కు మాత్రం నెగెటివ్ వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. అయినా వారి బ్లడ్ శాంపిల్స్ ను సేకరించి ల్యాబ్కు పంపించారు పోలీసులు.
ఇక డ్రగ్స్ పార్టీలో కాల్పులు ఎందుకు జరిగాయి? ఎవరిని భయపెట్టడానికి ఇవి జరిగాయి? అనే కోణంలో ఫోరెన్సిక్ టీమ్ ఆధారాలు సేకరిస్తోంది. అలాగే ఫాంహౌస్లోకి గత 24 గంటల్లో ఎవరెవరు వచ్చారు? ఏయే వాహనాలు లోపలికి వెళ్లాయి? అనే వివరాల కోసం అక్కడి సీసీటీవీ ఫుటేజీ కీలకంగా మారింది. సీజ్ చేసిన కొకైన్ కేవలం శాంపుల్ మాత్రమేనా? లేక పెద్ద మొత్తంలో డ్రగ్స్ సరఫరా చేసే నెట్వర్క్ ఏదైనా ఉందా? అనే కోణంలో పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.
