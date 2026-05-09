Pm modi likely visits ap deputy cm pawan kalyan residence tomorrow: భారత ప్రధాని మోదీ ఆదివారం హైదరాబాద్ కు రానున్నారు. మూడోసారి ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత ఆయన హైదరాబాద్ కు రానుండటంను తెలంగాణ బీజేపీ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో మోదీ పర్యటన నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా పోలీసులు బలగాలను రంగంలోకి దించారు. మరోవైపు హైదరాబాద్ కు ప్రధానిమోదీ సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో మాట్లాడిన తర్వాత, వివిధ డెవలప్ మెంట్ పనుల్ని ప్రారంభించిన తర్వాత ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఇంటికి వెళ్లి ఆయనను పరామర్శించ నున్నారు. జనసేన పార్టీ ఎన్టీయేలో భాగమైన పార్టీతో పాటు, పవన్ అంటే మోదీకి ఎనలేని అభిమానం కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా ఎక్కడ సమావేశాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ కన్పించిన మోదీ ఆప్యాయంగా పలకరించి ఆలింగనం చేసుకున్న సందర్భాలు కొకొల్లలు.
ఈ క్రమంలో రేపు హైదరాబాద్ లోని పవన్ కళ్యాణ్ నివాసంకు ప్రధాని మోదీ వెళ్లనున్నారు. పవన్ కు ఇటీవల ముక్కుకు సర్జరీ అయిన విషయం తెలిసిందే. కొన్ని రోజుల క్రితం ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సైతం పవన్ నివాసంకు వెళ్లి పరామర్శించారు. అయితే.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి దంపతులు సైతం రేపు పవన్ నివాసంకు రానుండటం మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గత కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్య కారణాలతో తన నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన నేపథ్యంలో పవన్ నివాసం దగ్గర సైతం భద్రతను పోలీసులు కట్టుదిట్టం చేశారు.
మరోవైపు రేపు ప్రధాని సభకు 2 వేల మందితో భద్రత చేపట్టనున్నామని సీపీ సుమతి పేర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా మోదీ సభకు సుమారు లక్ష మందికిపైగా హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్నట్లు చెప్పారు. డ్రోన్లు, కెమెరాలు, బ్యాగులు నిషేధమని తెల్చి చెప్పారు. హైదరాబాద్లో పలుచోట్ల ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉంటాయన్నారు.
పరేడ్ గ్రౌండ్ వైపు వెళ్లే వాహనదారులు, ప్రత్యమ్నాయ మార్గాలు చూసుకోవాలన్నారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి రాత్రి 9 వరకు భారీ వాహనాలపై ఆంక్షలు ఉంటాయన్నారు. సభ కోసం 12 పార్కింగ్లు ఏర్పాటు చేశామని, పార్కింగ్ ప్రదేశాల దగ్గర QR కోడ్ ఉంటుందని సీపీ సుమతి పేర్కొన్నారు. రోడ్లపై వాహనాలు పార్క్ చేస్తే సీజ్ చేస్తామని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
