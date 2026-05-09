PM Modi Telangana Tour: బీజేపీ 'మిషన్ తెలంగాణ'.. ప్రధాని మోదీ టార్గెట్ ఫిక్స్..!

PM Modi Telangana Tour: తెలంగాణలో అధికారం కోసం కాషాయ పార్టీ మిషన్ తెలంగాణ మొదలు పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. ఓ దశాబ్ధ కాలంగా అధికారం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్న ఫెయిల్ అవుతుండటంతో.. ఈసారి ప్రధాని మోడీనే నేరుగా రంగంలోకి దిగినట్టు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే ప్రధాని మోడీ తెలంగాణ టూర్ ఫిక్స్ అయ్యిందని పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఈనెల 9వ తేదీన తెలంగాణ పర్యటనకు ప్రధాని మోడీ రాబోతున్నారు. రాష్ట్రంలో దాదాపు 8 వేల కోట్లతో చేపట్టే పనులకు ప్రధాని శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేయబోతున్నారు. ఆ తర్వాత 3 లక్షల మందితో ఏర్పాటు చేసే భారీ బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోడీ ప్రసంగిస్తారు. ఇప్పటికే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పర్యటనను విజయవంతం చేసేందుకు పార్టీ ఎంపీలు, నేతలు జనసమీకరణకు సిద్దమయ్యారు. అటు సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో నేతలు ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే ప్రధాని మోడీ పర్యటనపై కమలం పార్టీ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. తెలంగాణ పర్యటనలో ప్రధాని ఏమీ మాట్లాడుతారు.. పార్టీ వర్గాలకు ఏదైనా టార్గెట్ ఫిక్స్ చేస్తారా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది..
వాస్తవానికి తెలంగాణలో అధికారంలోకి రావాలని కమలం పార్టీ పదేళ్లుగా కలలు కంటోంది. 2014 ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి వచ్చేందుకు గట్టి ప్రయత్నాలే చేసినా.. బీజేపీకి ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారు. ఆ తర్వాత 2018 ఎన్నికల్లో మరోసారి అధికారంలోకి రావాలని ప్రయత్నాలు చేసింది. కానీ ఈ ఎన్నికల్లో మరో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు తగ్గి.. కేవలం ముగ్గురు మాత్రమే గెలిచారు. ఇక 2023 ఎన్నికల్లో మాత్రం కాషాయ పార్టీకి 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారు. ఆ తర్వాత పార్లమెంటుకు ఎన్నికలు జరిగితే.. మరో ఎనిమిది మంది ఎంపీలు విజయం సాధించారు. ఇదే సమయంలో కాషాయ పార్టీకి ఓటు బ్యాంకు ఒక్కసారిగా 20 శాతానికి చేరుకుంది. అయితే పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యేలు గెలవకపోయినా.. ఓటింగ్ శాతం పెరగడంతో.. ఇదే ఊపును 2028 వరకు కొనసాగిస్తే.. అధికారం చేతిలోకి రావడం ఈజీ అని కాషాయ పెద్దలు లెక్కలు వేసుకుంటున్నారట. ఈ క్రమంలోనే ప్రధాని మోడీ తెలంగాణ టూర్ ఫిక్స్ అయ్యిందని బీజేపీ నేతలు చెబుతున్నారు..
తాజాగా బెంగాల్లో కాషాయ పార్టీ జెండా ఎగిరింది.. దాదాపు 15 ఏళ్లుగా అధికారంలో ఉన్న టీఎంసీ కంచుకోటను ప్రధాని మోడీ బద్దలు కొట్టారు. 2016 లో బీజేపీకి బెంగాల్లో కేవలం మూడు సీట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. కానీ 2024 వచ్చేసరికి 234 సీట్లకు గానూ ఏకంగా 207 సీట్లలో కాషాయ పార్టీ జెండా ఎగరడంతో.. సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా బీజేపీ నిలిచింది. అయితే ఈ గెలుపు అంతా ఈజీగా రాలేదని కమలం పార్టీ పెద్దలు చెబుతున్నారు. బెంగాల్ లో గెలుపు వెనుక ఓ దశాబ్ధం పాటు శ్రమ, విశ్రాంతి లేని పోరాటం ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు.. బీజేపీ ఏదైనా రాష్ట్రంపై గురిపడితే వికెట్ పడాల్సిందే అంటున్నారు. గతంలో ఏదైతే ప్రయోగాలు బెంగాల్లో చేశారో.. ఇకమీదట తెలంగాణలోనూ ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేసేందుకు కమలనాథులు రెడీ అయ్యారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ప్రధాని మోడీ తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారని అంటున్నారు.
ఇప్పుడు ప్రధాని మోడీ టూర్ కు రావడం వెనుక అనేక ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయని బీజేపీ చెబుతోంది. దేశ ప్రధానిగా మోడీ హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించాక.. తెలంగాణ టూర్కు రావడం ఇదే తొలిసారి అని అంటున్నారు. దీనికి తోడు పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజేపీ తిరుగులేని విజయాన్ని సాధించింది. కొన్నేళ్లుగా బీజేపీకి మింగుడుపడని వ్యవహారంగా మారిన మమతా బెనర్జీని గద్దె దింపారు. ఈ సంబరాలు జరుగుతున్న సమయంలోనే ఆయన తెలంగాణకు వస్తుండటంతో.. నెక్ట్స్ టార్గెట్ తెలంగాణనే అన్న సంకేతాలను ప్రధాని పంపించారని బీజేపీ నేతలు ప్రచారం చేస్తున్నారు.
అయితే తెలంగాణలో అధికారానికి చేపట్టే ముందు ప్రధాని మోడీ ప్రజలకు అనేక వరాలు అందించబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే తెలంగాణలో హై స్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ను ప్రకటించారు. ఇప్పుడు.. దాదాపు 9 వేల కోట్ల రూపాయాల పనులకు శ్రీకారం చుడుతున్నారు. ఆ తర్వాత కూడా అనేక పథకాలు ప్రకటించే అవకాశం ఉందని బీజేపీ నేతలు చెబుతున్నారు. అంటే.. తెలంగాణలో చేసిన అభివృద్దిని చూపిస్తూ.. 2028 లో ఎన్నికల వేట ప్రారంభించే అవకాశాలను క్లియర్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ పేరుతో కాషాయ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తోంది.
మొత్తంమీద ప్రధాని మోడీ తెలంగాణ పర్యటనను సక్సెస్ చేయాలని కాషాయ పెద్దలు ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ నగరమంతా కాషాయమయం చేశారు. నగరంలోని అనేక సెంటర్లలో భారీ ఎత్తున ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే పెద్ద ఎత్తున జనసమీకరణ చేసి ప్రధాని చేత శభాష్ అనిపించుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఏదిఏమైనా ప్రధాని మోడీ సికింద్రాబాద్ సభలో ఏం మాట్లాడతారు.. తెలంగాణలోనూ డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ రావాలని చెబుతారా..! దీన్ని మించిన డైలాగులు ఏవైనా చెబుతారా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.