Pocharam Firing: హైదరాబాద్ లో గో రక్షకులపై కాల్పులు కలకలం.. DGP ఆఫీస్ ముందు బీజేపీ మహాధర్నా..

Pocharam Firing Incident: గోమాత అక్రమ రవాణాను అడ్డుకుంటున్నారనే కసితో ఆవులను అక్రమ రవాణా చేసే ముఠా.. గోరక్షకులపై కాల్పులకు తెగపడిన ఘటన హైదరాబాద్ శివారులోని పోచారంలో జరిగింది. అక్రమ గోవుల రవాణాను పలుమార్లు అడ్డుకున్న సోనీ సింగ్ అలియాస్ ప్రశాంత్ పై ఈ ముఠా కాల్పులకు తెగపడటం వారి తెంపరితనాన్ని తెలుపుతుంది. తాజాగా జరిగిన ఘటనపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి, తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ప్రశాంత్ను పరామర్శించారు. మరోవైపు ఈ ఘటనతో పోలీసులు కూడా అప్రమత్తమయ్యారు. రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ సుధీర్ బాబు, మల్కాజ్గిరి డీసీపీ పీవీ పద్మజ నేరస్థలాన్ని సందర్శించారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు పురోగతిని సమీక్షించారు. దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతున్నందున మరిన్ని వివరాలను వెల్లడించలేమని అధికారులు తెలిపారు.అంతేకాదు కాల్పుల ఘటన జరిగిన ప్రదేశంలో సీసీ టీవీ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తున్నారు.
కీసర మండలం రాంపల్లికి చెందిన ప్రశాంత్ గోసంరక్షణ కార్యకర్త. ప్రశాంత్ గత ఐదారేళ్లుగా ఆవులను రక్షించడానికి అంకితభావంతో పనిచేస్తున్నారు. ఆవుల రవాణా గురించి సమాచారం ఉందని చెప్పి పోచారం పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోని యమ్నంపల్లి సమీపంలోకి పిలిచిన నిందితుడు...ప్రశాంత్, మరో ఇద్దరు కారులో అక్కడికి చేరుకోగా ఒక్కసారిగా కాల్పులు జరిపాడు. ప్రశాంత్పై ఇబ్రహీం అనే వ్యక్తి కాల్పులు జరిపినట్టుగా తెలుస్తోంది. అతను నాలుగు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపాడని, వాటిలో ఒకటి ప్రశాంత్ శరీరంలోకి దూసుకెళ్లిందని తెలుస్తోంది.
ఈ ఘటనలో గాయపడిన ప్రశాంత్ను మొదట సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. తర్వాత మెరుగైన చికిత్స కోసం సికింద్రాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి షిఫ్ట్ చేశారు. బుల్లెట్ ఇంకా అతని శరీరంలోనే ఉందని వైద్యులు నిర్ధారించారు. అయినప్పటికీ అతని పరిస్థితి స్థిరంగా ఉందని, శస్త్రచికిత్స చేసి బుల్లెట్ తొలగించారు. మరో రెండు రోజులు డాక్టర్ల పర్యావేక్షణలో ఉంచనున్నారు. ఈ ఘటనపై లక్డీకాపూల్లోని డీజీపీ కార్యాలయం వద్ద బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ కార్యకక్రమంలో బీజేపీ నేతలు, హిందూ సంఘ నేతలు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొననున్నారు.
