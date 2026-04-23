  • Tgsrtc bus Strike: ఆర్టీసీ సమ్మెపై పోలీసుల జబర్దస్తీ.. విధులకు హజరుకానీ వారిపై కేసులు,అరెస్టుల పర్వం..!

Clashes between police and rtc staff in telangana depot:  పోలీసులకు ఆర్టీసీ కార్మికులకు మధ్య తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు డిపొల వద్ద వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ క్రమంలో విధుల్లో హజరుకాని ఉద్యోగులను పోలీసులు అరెస్ట్ లు చేయడం తీవ్ర వివాదంగా మారింది. దీనిపై ఆర్టీసీజాక్ పోలీసుల తీరుపై మండిపడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 23, 2026, 10:36 AM IST
  • తెలంగాణలో కొనసాగుతున్న సమ్మె..
  • పోలీసులతో పలు చోట్ల ఉద్యోగుల వాగ్వాదం..

Police arrested tgsrtc employees in several depot in Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రగతి రథ చక్రాలు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. రెండో రోజుకు ఆర్టీసీ సమ్మె చేరుకుంది. ఈ  క్రమంలో డిపోల దగ్గర బస్సులు నిలిచిపోయాయి.  తమ న్యాయపరమైన 32 డిమాండ్లను నెరవెర్చాలని ఆర్టీసీ జాక్ పట్టుదలతో ఉంది. మరోవైపు  ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి మాత్రం పంతం వదిలి, ఇతరుల మాటలు విని సమ్మెను కంటీన్యూ చేయకుండా చర్చలకు రావాలని పిలుపు నిచ్చారు. అయితే పోలీసులు సమ్మె చేస్తున్న కొంత మంది కార్మికులను అరెస్ట్ లు చేయడంపై ఆర్టీసీ జాక్ సీరియస్ గా ఉంది.

జనగామ జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్టీసీ డిపో ఎదుట సమ్మె చేస్తున్న కార్మికులను పోలీసులు అడ్డుకున్నాడు. కాళ్లు మొక్కుతామని కార్మికులు ప్రాధేయ పడుతూ ఇతర బస్సుల్ని నడిపించొద్దని కోరారు. ఈ క్రమంలో డిపో నుండి ఒక్కో బస్ బందోబస్తుకు ఒక్కో కానిస్టేబుల్‌ను పెట్టి బస్సుల్ని పోలీసులు నడిపిస్తున్నారు.

అదే విధంగా మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ఆర్టీసీ కార్మికులపై పోలీసుల అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. మహబూబాబాద్, తొర్రూరు డిపోల వద్ద పోలీసుల్ని భారీ మోహరించారు. ముఖ్యంగా విధులకు రాని 21 మంది కార్మికులపై కేసు నమోదు చేశారు. సమ్మెలో పాల్గొనేందుకు డిపో వద్దకు వస్తున్న కార్మికులను పోలీసులను అరెస్ట్ చేయడంను ఆర్టీసీ జాక్ తీవ్రంగా ఖండించింది. 

సూర్యాపేట జిల్లాలో రెండో రోజు ఆర్టీసీ సమ్మె కొనసాగుతుంది.  ఇక్కడ కూడా డిపోల ఎదుట పోలీసులకు, కార్మికులకు మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. తాము సమ్మెలో ఉండగా బస్సులు బయటకి ఎలా పంపిస్తారంటూ పోలీసులపై కార్మికుల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ సిబ్బంది బస్సుల్ని బైటకు రానివ్వకుండా డిపోల ఎదుట నిరసనలు చేస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

