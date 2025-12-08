President of India: శీతాకాల విడిది కోసం హైదరాబాద్ కు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము.. పర్యటన షెడ్యూల్ ఖరారు..

Droupadi Murmu: సాంప్రదాయంలో భాగంగా ప్రతి ఏటా డిసెంబర్లో రాష్ట్రపతి శీతాకాల విడిదిలో భాగంగా హైదరాబాద్లో రాష్ట్రపతి బస చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. తాజాగా ద్రౌపది ముర్ము షెడ్యూల్ ఖరారవడంతో అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తం ఐదు రోజులు రాష్ట్రపతి హైదరాబాద్లో బస చేస్తారు. ఐదు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా రాష్ట్రపతి పలు ముఖ్య కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.17న హైదరాబాద్ కు రానున్న రాష్ట్రపతికి .. గవర్నర్, ముఖ్యమంత్రి స్వాగతం పలకనున్నారు. ఆ తర్వాత రోజు 18న రాష్ట్రపతి భవన్ లో బస చేయనున్నారు.
డిసెంబర్ 19న రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగే కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఆ తర్వాత, డిసెంబర్ 20న గచ్చిబౌలిలోని శాంతి సరోవర్లో గ్లోబల్ పీస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారు. 21న ఇప్పటికే అనుమతులు ఇచ్చిన వివిధ వర్గాల ప్రతినిధులతో రాష్ట్రపతి సమావేశం అవుతారు.
ఈ సమావేశం అనంతరం నిర్వహించే తేనీటి విందులో పాల్గొంటారు. డిసెంబర్ 22న ఉదయం రాష్ట్రపతి ముర్ము హైదరాబాద్ నుంచి తిరిగి ఢిల్లీకి బయలుదేరి వెళ్తారు.
