PM Modi Telangana Tour: తెలంగాణలో మోడీ పర్యటన.. బీజేపీ శ్రేణుల్లో జోష్..

Prime Minister Naredra Modi Visits Telangana: నరేంద్ర మోడీ మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణకు ఇప్పటి వరకు రాలేకపోయారు. నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత రాష్ట్రానికి ఎన్నికలు పూర్తై ఫలితాలు వెల్లడైన తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తెలంగాణకు రానున్నారు. ఈయన పర్యటనకు అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. అధినేతను ఘనంగా స్వాగతించాలని కాషాయ శ్రేణులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ వేదికగా జరిగే కార్యక్రమాల్లో పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేసి, ప్రారంభోత్సవాలు చేసేవిధంగా షెడ్యూలు ఖరారు చేయబోతున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పర్యటనతో తెలంగాణలో రాజకీయ పరిణామాల్లో మార్పుజరుగుతుందనే భావన భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో వ్యక్తమవుతోంది.
ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయం రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ప్రధాన పార్టీల మధ్య నువ్వా నేనా అన్నట్లు ఎత్తుకు పై ఎత్తుల పర్వం కొనసాగుతోంది. ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కేసీఆర్ బహిరంగ సభలతో ఇరు పార్టీల మధ్య పొలిటికల్ వార్ రంజుగా సాగింది. ఆ తర్వాత కల్వకుంట్ల కవిత కొత్త రాజకీయపార్టీతో ముందుకొచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ గడ్డపై ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న మోడీ ఎలాంటి వ్యూహరచనతో రాబోతున్నారు అనేది ఉత్కంఠగా మారింది. ఇటీవల పార్లమెంటులో మహిళా బిల్లు, డీలిమిటేషన్ విషయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ అధికారిక పర్యటనలో సీఎం రేంవంత్ రెడ్డి భాగస్వామ్యం కాబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర పర్యటనలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ప్రధానమంత్రి మోడీ ఎలా ఎటాక్ చేస్తారనేది ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది.
తెలంగాణలో గత కొంతకాలంగా బీజేపీ నేతల మధ్య ఆధిపత్య పోరు చర్చగా మారింది. ఈ అంశంలో గతంలోనే మోడీ హెచ్చరించినా నేతలు తమ తీరు మార్చుకోలేదనే అసంతృప్తి సొంత పార్టీలోనే వినిపిస్తోంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మోడీ పర్యటన తెలంగాణ బీజేపీకి ఎటువంటి దిశానిర్దేశం చేయబోతున్నారు అనేది ఆసక్తిగా మారింది.
సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ సభలో ప్రధాని నరేంద్రమోడీ పాల్గొంటారని బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు తెలిపారు. హైదరాబాద్ పర్యటనలో కేంద్ర, రాష్ట్రప్రభుత్వాల భాగస్వామ్యంతో చేపట్టిన కీలక ప్రాజెక్టులను జాతికి అంకితం చేస్తారు. హైదరాబాద్ మహానగర మున్సిపల్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడేందుకు ముందుగా ప్రధాన మంత్రి పర్యటన బీజేపీకి రాజకీయంగా కలిసివస్తుందని ఆపార్టీ శ్రేణులు భావిస్తున్నాయి.
ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పర్యటన అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మూడోసారి ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఆయన తొలిసారి తెలంగాణకు రానుండటంతో ఈ పర్యటనపై రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. గతంలో 2023, 2024ల్లో పలుమార్లు రాష్ట్రాన్ని సందర్శించిన మోడీ, ఈసారి కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. ప్రధాని మోడీ పర్యటన తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల ప్రారంభాలు, రవాణా మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ, ఆరోగ్య రంగంలో కొత్త సదుపాయాలపై కేంద్రీకృతమై ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
వరంగల్ లో నిర్మించిన రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీని జాతికి అంకితం చేయడం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. అదే సమయంలో మామునూర్ ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణానికి కూడా శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులు ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి కీలకంగా మారనున్నాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. మల్టీమోడల్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ సిస్టమ్.. రెండో దశను జాతికి అంకితం చేసే విధంగా ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారని సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్టు హైదరాబాద్ నగర రవాణా వ్యవస్థను మెరుగుపరిచి ప్రజా ప్రయాణానికి కీలకంగా మారనుంది. అలాగే బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ ఆస్పత్రిలో ఆధునిక వైద్యపరికరాలను సమకూర్చి అద్భుతంగా తీర్చి దిద్దారు. ఖరీదైన వ్యాధులను ఇక్కడ తక్కువ ఖర్చుతో చికిత్స అందించే విధంగా చర్యలు చేపట్టారు. ఎయిమ్స్ ఆస్పత్రిలో కొన్ని విభాగాలను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీచేత ప్రారంభిస్తారని సమాచారం. బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ ఆస్పత్రి తెలంగాణతో పాటు సమీప రాష్ట్రాల ప్రజలకు కూడా వైద్యసేవల్లో పెద్ద మార్పు తీసుకురానుంది. ఇవే కాకుండా రాష్ట్రంలో పలు జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారని సమాచారం.
(రచయత - తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ - మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్ )
