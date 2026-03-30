English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
Suyodhana Movie: 'ప్రియదర్శి, సాయికుమార్ యాక్టింగ్ హైలెట్..' సుయోధన సక్సెస్ మీట్

Suyodhana Movie: సుయోధన మూవీకి ప్రేక్షకుల నుంచి పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో హైదరాబాద్‌లో సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ప్రియదర్శి, సాయికుమార్ నటన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిందని చిత్రబృందం తెలిపింది.    

Written by - ZH Telugu Desk | Last Updated : Mar 30, 2026, 07:26 AM IST

Daily Horoscope: మార్చి 29 ఆదివారం రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారు ప్రయాణాలు మానుకోండి!
5
today Horoscope
Daily Horoscope: మార్చి 29 ఆదివారం రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారు ప్రయాణాలు మానుకోండి!
Mahesh Babu: బాలకృష్ణ సినిమా కోసం.. మహేష్ బాబుని కామెడీ చేసేసిన దర్శకుడు..!
5
NBK111 controversy
Mahesh Babu: బాలకృష్ణ సినిమా కోసం.. మహేష్ బాబుని కామెడీ చేసేసిన దర్శకుడు..!
Silver Price Drop Today: రికార్డుల నుంచి కిందికి.. వెండి ధరల్లో భారీ మార్పు.. హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేటి ధరలు ఇవే..!!
6
Silver price
Silver Price Drop Today: రికార్డుల నుంచి కిందికి.. వెండి ధరల్లో భారీ మార్పు.. హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేటి ధరలు ఇవే..!!
Fashion: ఈ 5 స్టైలిష్‌ ఈవిల్‌ ఐ ఇయర్‌ రింగ్స్‌.. వేసవి లుక్‌కు బెస్ట్‌ ఛాయిస్‌!
5
evil eye earrings
Fashion: ఈ 5 స్టైలిష్‌ ఈవిల్‌ ఐ ఇయర్‌ రింగ్స్‌.. వేసవి లుక్‌కు బెస్ట్‌ ఛాయిస్‌!
Suyodhana Movie: ప్రియదర్శి, ద్రిషిక చందర్ జంటగా.. వైఎస్ మాధవ్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందిన మూవీ సుయోధన.  డైలాగ్ కింగ్ సాయికుమార్, సీనియర్ హీరోయిన్ ప్రేమ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ప్రజ్వలా లైన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై బోసుబాబు నిడుమోలు నిర్మించారు. ఈ నెల 27న ఆడియోన్స్ ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా.. పాజిటివ్ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. సాయికుమార్ డైలాగ్ డెలివరీతో మరోసారి కట్టిపడేశాడు. ప్రియదర్శి తన యాక్టింగ్‌తో మెప్పించాడు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్స్‌లో మూవీ యూనిట్ సక్సెస్ మీట్‌ను నిర్వహించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సందర్భంగా ప్రొడ్యూసర్ బోసుబాబు నిడుమోలు మాట్లాడుతూ.. తమ మొదటి ప్రయత్నం సుయోధన మూవీకి ప్రేక్షకులు మంచి విజయాన్ని అందించారని అన్నారు. ఈసారి ఇంతకంటే పెద్ద బ్లాక్‌బస్టర్ కొట్టాలని ప్లాన్ చేస్తున్నామని చెప్పారు. అన్ని వర్గాల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోందని.. ఈ మూవీ చేసిన అనుభవంతో మరో మంచి సినిమాతో ఆడియెన్స్ ముందుకు వస్తామన్నారు. ఈసారి ఏదైనా పెద్ద సంస్థతో భాగస్వామ్యంతో సినిమా నిర్మిస్తామన్నారు. కొత్త నిర్మాతలు.. కొంత అనుభవం, అవగాహన తెచ్చుకున్న తరువాతే ఇండస్ట్రీలోకి రావాలని సూచించారు. త్వరలోనే కొత్త మూవీ అనౌన్స్ చేస్తామని తెలిపారు.

డిస్ట్రిబ్యూటర్ బాపిరాజు మాట్లాడుతూ.. సుయోధన చిత్రాన్ని మీడియానే ప్రేక్షకుల్లోకి తీసుకువెళ్లిందన్నారు. ఈ సినిమాలో ప్రియదర్శి, సాయికుమార్ పోటాపోటీగా నటించారని చెప్పారు. దర్శకుడు మాధవ్ తనకు తొలి సినిమా అయినా.. అనుభవం ఉన్న దర్శకుడిలా రూపొందించారని మెచ్చుకున్నారు. ప్రతి ఫ్రేమ్ చాలా బాగుందన్నారు. దర్శకుడు వైఎస్ మాధవ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. సుయోధన మూవీకి అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోందని చెప్పారు. ప్రతి షోకు ఇంకా స్క్రీన్స్ పెరుగుతున్నాయని.. ఓవర్సీస్‌లోనూ మంచి ఆదరణ వస్తోందన్నారు. ప్రియదర్శి, సాయికుమార్ నటన ఈ మూవీ హైలైట్‌గా నిలిచిందన్నారు. సినిమా చూడనివారు తప్పకుండా చూసి ఆదరించాలని కోరారు. 

విష్ణు (లడ్డు), దేవి ప్రసాద్, రాజశ్రీ నాయర్ తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. జై క్రిష్ మ్యూజిక్ అందించగా.. డీవోపీగా కార్తీక్ కొప్పెర వర్క్ చేశారు. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను ఛోటా కె ప్రసాద్ నిర్వర్తించారు. ఆర్ట్ డైరెక్టర్‌ బ్రహ్మ కడలి పనిచేయగా.. లిరిక్స్ రామజోగయ్య శాస్త్రి అందించారు. 

Also Read: Rekha Desires News: "నేను పతివ్రతను కాదు..నాకు ఆ కోరికలు చాలా ఉన్నాయి" బాలీవుడ్ నటి షాకింగ్ కామెంట్స్!

Also Read: Teach For Change 2026: హైదరాబాద్‌లో లక్ష్మీ మంచు ‘టీచ్ ఫర్ చేంజ్’ 2026 కార్యక్రమం.. హాజరైన తెలుగు సెలబ్రిటీలు

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

Suyodhana moviePriyadarshiSai KumarSuyodhana Movie Success MeetSuyodhana success meet Hyderabad

Trending News