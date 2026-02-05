English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Mirzapuram Rani Krishnaveni: నిర్మాత ‘మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి’ జీవిత చరిత్ర పుస్తకావిష్కరణ..

Mirzapuram Rani Krishnaveni: తెలుగు తెర వేలుపుగా కొలువుందుకున్న ఎన్టీఆర్ వంటి నటుడిని వెండితెరకు పరిచయం చేసిన నిర్మాత ‘మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి’. తాజాగా ఈమె సినీ ప్రస్థానంపై పరిశోధనాత్మక గ్రంథాన్ని తాజాగా సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో ఆవిష్కరించారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 5, 2026, 10:21 PM IST

Mirzapuram Rani Krishnaveni: నిర్మాత ‘మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి’ జీవిత చరిత్ర పుస్తకావిష్కరణ..

Mirzapuram Rani Krishnaveni Biography Book: శకపురుషుడు, తారకరామం, నాగలాదేవి రచించిన ప్రముఖ రచయతగా.. తాజాగా  మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి పై పరిశోధనాత్మక గ్రంథాన్ని రాసారు. తాజాగా ఈ పుస్తకాన్ని సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో గ్రాండ్ గా విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా దర్శక, రచయత పరుచూరి గోపాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. నేను నేను యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ గా  ఉంటే డాక్టరేట్ ఇప్పించేవాడిని అని తెలుగు సినిమా రచయితల సంఘం అధ్యక్షుడు పరుచూరి గోపాలకృష్ణ చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా భగీరథ రాసిన ‘మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి’ పుస్తకావిష్కరణలో మాట్లారు.  

సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రచించిన "మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి" పుస్తక పరిచయ కార్యక్రమం గురువారం ఫిలింనగర్ కల్చరల్ సెంటర్లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిగా వచ్చిన గోపాల కృష్ణ మాట్లాడుతూ.. ఎన్. టి. రామారావు గారిని తెలుగు సినిమా రంగానికి పరిచయం చేసిన కృష్ణవేణమ్మ అంటే నాకు ఎంతో గౌరవం అన్నారు. అలాంటి కృష్ణవేణమ్మ జీవిత చరిత్రను వెలువరించిన భగీరధను, నిర్మాత అనురాధాదేవిని నేను మనసారా అభినందిస్తున్నానని చెప్పారు గోపాలకృష్ణ .

దర్శకుల సంఘం అధ్యక్షుడు వీర శంకర్ మాట్లాడుతూ.. భగీరథ గారు చేయి తిరిగిన రచయిత, రామారావు శత జయంతి సందర్భగా వెలువరించిన శక పురుషుడు, తారక రామం పుస్తకాలు ఆయన ప్రతిభకు నిదర్శనం అన్నారు. ఆయన రచన నాగలాదేవి, మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి ఈ రెండు పుస్తకాలు ఆయనలోని గొప్ప పరిశోధకుడిని మనకు పరిచయం చేస్తాయని చెప్పుకొచ్చారు. 

దర్శకుడు బి. గోపాల్ మాట్లాడుతూ.. భగీరథ నాకు ఇష్టమైన జర్నలిస్టు అన్నారు.  రచయితగా  ఆయన రాసిన పుస్తకాలన్నీ నేను చదివాను.  రచయితగా ఆయనది ఎంతో విలక్షణమైన శైలి అన్నారు.  ఈ మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి పుస్తకంలో కృష్ణవేణమ్మ జీవితంతో పాటు తెలుగు సినిమా చరిత్రను కూడా మన కళ్ల ముందు నిలబెట్టారన్నారు.  భగీరథకు ఇంకా ఎన్నో గౌరవాలు రావాలని తానూ కోరుకుంటున్నానని గోపాల్ చెప్పారు.

రోజారమణి మాట్లాడుతూ.. కృష్ణవేణమ్మ అంటే నాకు ఎంతో అభిమానం అన్నారు. ఆమె మాలాంటి నటీమణులకు ఆదర్శం.  ఆమె జీవిత కథను రచించిన భగీరథ గారిని, అనురాధాదేవి గారిని అభినందిస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. 

గుమ్మడి గోపాల కృష్ణ మాట్లాడుతూ.. మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి పుస్తకాన్ని గత నెల ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రినారా చంద్రబాబు నాయుడు  ఆవిష్కరించారు, ఆరోజున భగీరథ గారంటే చంద్ర బాబు నాయుడు గారికి ఎంత అభిమానమో నేను ప్రత్యక్షంగా చూశానన్నారు. ఈ రోజు ఈ పుస్తకం గురించి ఇంతమంది వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాలు చూస్తుంటే కళారత్న భగీరథ ఎంత పరిశోధన చేసి ఈ గ్రంధాన్ని వెలువరించారో అర్థమవుతుందన్నారు.  ఈ గ్రంధం తెలుగు సినిమా రంగానికి అపురూమైనదన్నారు.  కృష్ణవేణమ్మ మీద బయోపిక్ తీయవచ్చు, అందుకు ఈ ఒక్క పుస్తకం చాలన్నారు. 

ప్రొఫెసర్ ఆర్. దేవన్న మాట్లాడుతూ.. భగీరథ రచించిన నాగలాదేవి చదివిన తరువాత ఆయన అభిమాని నయ్యాను.  బళ్లారిలో శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం లో గతేడాది బి. ఎస్సీ. విద్యార్థులకు పాఠ్యాంశం గా ప్రవేశపెట్టామన్నారు. ఈ మీర్జాపురం రాణి పుస్తకంలో ముందుమాట రాసే అవకాశం ఇచ్చిన భగీరథి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 

పుస్తక రచయిత భగీరథ మాట్లాడుతూ.. మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి పుస్తకాన్ని రాయడానికి ప్రధాన కారకురాలు శ్రీమతి అనురాధ దేవి. ఆమె సహకారం లేకపోతే ఈ గ్రంథం వెలువడేదే కాదన్నారు.  కృష్ణవేణమ్మది విలక్షణమైన జీవితం, సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టి అసామాన్యురాలుగా ఎదిగి ఒదిగిన మహానటి. ఆమె జీవితం ఈ తరం వారందరికీ స్ఫూర్తి దాయకం అన్నారు.  ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకి తానెప్పుడూ రుణపడి ఉంటానన్నారు. 

ఈ సందర్భంగా రచయిత భగీరథ ను జర్నలిస్ట్ మిత్రులంతా ఆత్మీయంగా సత్కరించారు.ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో నిర్మాత కమ్ సీనియర హీరో పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత మాగంటి మురళి మోహన్, నిర్మాత కె .ఎస్ .రామారావు, కైకాల నాగేశ్వర రావు, కె .అశోకుమార్, రాశీ మూవీస్ నరసింహా రావు, డి. వి. కె రాజు, అట్లూరి నాగేశ్వరరావు, శ్రీమతి అక్కినేని నాగ సుశీల, పర్వతనేని రాంబాబు సహా పలువరు జర్నలిస్టు మిత్రులు పాల్గొన్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Producer Mirzapuram Rani KrishnaveniProducer Mirzapuram Rani Krishnaveni biographyTollywoodTelugu cinema

