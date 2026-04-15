Shocking Quick Commerce Scam: నిత్యవసర వస్తువుల నుంచి ఆహార పదార్థాల వరకు అన్ని అరచేతిలో వచ్చేస్తున్న కాలమిది.. అయితే, ఈ సౌలభ్యం వెనక కొన్ని చేదు నిజాలు వినియోగదారులను ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తున్నాయి. ప్రముఖ్ క్విక్ కామర్స్ యాపుల ద్వారా ఆర్డర్ చేసిన వస్తువులలో నాణ్యత లోభించడం మాత్రమే కాకుండా.. ఏకంగా వస్తువులని మార్చేసి పంపిస్తున్న ఘటనలు నగరంలో సంచలనం రేపుతున్నాయి. తాజాగా బోడుప్పల్ తో పాటు మెహదీపట్నం ప్రాంతంలో వెలుగు చూసిన ఘటనలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అసలు ఏం జరిగింది? దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు మనం ఎప్పుడు తెలుసుకుందాం..
బోడుప్పల్కు చెందిన శరత్ అనే వ్యక్తి నిత్యవసరాల కోసం ఓ క్విక్ కామర్స్ యాప్లో ఐదు లీటర్ల ఫ్రీడమ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ క్యాన్ను ఆర్డర్ చేశారు. డెలివరీ అయిన ప్యాకింగ్ను తెరిచి చూసిన ఆయన ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురయ్యారు. ఆ క్యాన్లు నూనెకు బదులుగా రంగు కలిపిన నీటిని పోసారు. అవును మీరు చదువుతుంది నిజమే.. నూనె రంగులో ఉన్న నీటిని నింపి అతనికి డెలివరీ చేశారు. ఇది చూసిన ఆయన ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోయాడు..
ఈ మోసంపై వెంటనే ఆ యాప్ కు సంబంధించిన కస్టమర్ కేర్ను సంప్రదించగా.. వారి నుంచి సరైన స్పందన లేదని బాధితుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన డబ్బును రిఫండ్ చేయాలని లేదా సరైన వస్తువులను పంపాలని కోరిన ఫలితం లేకపోవడంతో.. ఆయన వినియోగదారుల ఫోరంను ఆశ్రయించాలని నిర్ణయించుకున్నారట.. రూ.800 పైగా చెల్లించి ఆర్డర్ చేస్తే.. ఇలాంటి మోసం జరుగుతుందని ఊహించలేదని శరత్ పేర్కొన్నారు..
మరో ఘటన మెహదీపట్నంలో చోటుచేసుకుంది.. ఒక మహిళ మరో క్విక్ కామర్స్ యాప్ ద్వారా తాజా చేపలను ఆర్డర్ పెట్టారు. తీరా డెలివరీ ఇంటికి వచ్చాక చూస్తే.. అవి పూర్తిగా కుళ్ళిపోయి దుర్వాసన వస్తున్నాయి. తినే ఆహార పదార్థాల విషయంలో ఇంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన బాధితురాలు.. సదరు యాప్ నిర్వాహకులపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.. ప్రజల ఆరోగ్యంతో ఆటలాడుకుంటున్నారని ఆమె ఆరోపించారు..
ఆన్లైన్ డెలివరీలో ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు వినియోగదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తూ వస్తున్నారు. ఏదైనా ఖరీదైన వస్తువు లేదా ఆహార పదార్థాలు డెలివరీ అయినప్పుడు ప్యాకింగ్ విప్పేటప్పుడు వీడియో తీయడం చాలా మంచిది. ఆర్డర్ ఐడితో పాటు ఇన్వాయిస్ కాపీని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. కంపెనీ స్పందించకుంటే వెంటనే 1915 నంబర్ కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు కూడా చేయొచ్చు. వరస ఘటనలో నేపథ్యంలో ఆన్లైన్ డెలివరీ ప్లాట్ ఫామ్ లు తమ ప్యాకింగ్ తో పాటు వెండర్ నాణ్యత పై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తూ ఉన్నారు.
