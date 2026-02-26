Rain Alert: ఇవాళ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు.. వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్..

Big Rain Alert: తెలంగాణలో నేడు పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేసింది.
ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. రానున్న 24 గంటలు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని, ఉదయం, రాత్రి వేళల్లో పొగమంచు ఏర్పడుతుందని హెచ్చరించింది. వర్షాలతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని సూచించింది. మరోవైపు అకాల వర్షాలతో పూతకు వ్చిన మామిడి పూత నేలరాలింది. దీంతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు.
ఇక ద్రోణి ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని APSDMA తెలిపింది. తూర్పుగోదవారి, పశ్చిమగోదావరి, విజయనగరం, విశాఖ, శ్రీకాకుళం, కోనసీమ, ఏలూరు, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడొచ్చని హెచ్చరించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచనలు చేసింది. అటు చిత్తూరు పెనుమూరులో భారీ వర్షం కురిసింది. పలు చోట్లు పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రైతులు పంట నష్టం జరగకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
