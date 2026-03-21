Rain Effect: నేడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు.. వాతావరణ శాఖ అలర్ట్..

Heavy Rain Effect: తెలుగు రాష్ట్రాలకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇవాళ, రేపు కూడా ఏపీలో ఇస్తారంగా వర్షాలు పడతాయని అమరావతి వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. అటు తెలంగాణలో కూడా ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 21, 2026, 08:21 AM IST

Telangana AP Rain Alert: బంగాళాఖాతంపై ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో   వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇవాళ రాష్ట్రంలోని దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ  అంచనా వేసింది.కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లోని కొన్ని జిల్లాల్లో కూడా జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. గంటకు 30 కిలోమీటర్ల నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం కూడా ఉందన్నారు. అకాల వర్షాలు, ఈదురు గాలులు ఉండటంతో రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఇప్పటికే పంటల కోతలు పూర్తచేసినవారు.. పంటను పొలాల్లోనే ఉంచకుండా సేఫ్ గా ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచించారు. రెండ్రోజులుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కురుస్తున్న అకాల వర్షాలకు మామిడి, మినుము, వరి, చెరకు పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. పంట కొద్దిరోజుల్లో చేతికి వస్తుందనగా అకాల వర్షాలు దెబ్బతీశాయంటూ రైతులు వాపోతున్నారు. తమకు ప్రభుత్వాలే ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు.

రేపు శ్రీకాకుళం, పోలవరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ,  విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పు,  పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, ఏలూరు, బాపట్ల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల పిడుగులతో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని కొనసాగుతుందని APSDMA  తెలిపారు. అలాగే పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల పిడుగులతో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఉరుములతో కూడిన వర్షం కురిసే సమయంలో పొలంలో ఉండరాదన్నారు. ప్రజలు చెట్ల క్రింద నిలబడరాదని హెచ్చరించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కురుస్తున్న అకాల వర్షాలు, వడగళ్ల వానలు వ్యవసాయ రంగాన్ని కోలుకోలేని దెబ్బతీశాయి. ప్రకృతి ప్రకోపానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 1,215 హెక్టార్లలో సాధారణ పంటలు దెబ్బతిన్నాయి.  ఉద్యాన వనాలకు సైతం భారీ నష్టం వాటిల్లింది. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో రెండు మూడు రోజుల్లో  కురిసిన వడగండ్ల వర్షానికి గాలి తోడవడంతో ఉద్యాన పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. అనంతపురం జిల్లాలో 63 ఎకరాల్లో, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 405 ఎకరాల్లో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. పలుచోట్ల అరటి నేలకొరిగింది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 245 ఎకరాల్లో మామిడి పంట నేల రాలింది. చీనీ 75 ఎకరాలు, అరటి 94, మునగ 32 ఎకరాల్లో దెబ్బతిన్నట్లు అధికారుల ప్రాథమిక అంచనా వేశారు

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలలో రానున్ననిన్న వర్షాలు కురిసాయి. ఈ రోజు కూడా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ కాకపోయినా.. ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయిని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.  రాజన్న సిరిసిల్లా, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి, సిద్దిపేట, జ‌గిత్యాల‌ జిల్లాలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉందని తెలిపింది. గంటకు 50 నుంచి 60 కిలో మీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే ఆస్కారం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ కూడా జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. ఇప్పటికే ఉత్తర తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాలలో ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం  పడే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

