Telangana Rains: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వర్షాలు.. అర్ధరాత్రి నుంచి విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం..

Rain Alert : తెలంగాణలో ఎండాకాలంలో పలు ప్రాంతాల్లో వడగళ్ల వానలు పడటంతో కోతకు వచ్చిన మామిడి పంట నేల రాలింది. దీంతో రైతన్నలు లబోదిబో మంటున్నారు. అటు ఉత్తర, పశ్చిమ తెలంగాణలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడటంతో పలు చోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మరోవైపు చలి తీవ్రత పూర్తిగా తగ్గిందనీ.. ఉష్ణోగ్రతలు 36 డిగ్రీల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. అటు వాతావరణ శాఖ ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్ , కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, జనగాం, మేడ్చల్, యాదాద్రి జిల్లాల్లో ఈ రోజు, రేపు వానలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది.
మరోవైపు హైదరాబాద్ నగర ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. అర్ధరాత్రి నుంచి హైదరాబాద్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం పడుతోంది. సిటీలోని సికింద్రాబాద్, బషీర్ బాగ్, అల్వాల్, జూబ్లీహిల్స్ , పంజాగుట్ట, మణికొండ సహా అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం పడింది. రాబోయే కొన్ని గంటల్లో GHMC వ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
హైదరాబాద్ నగరంలోని ఉత్తర, పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో వర్షం ఎక్కువగా పడవచ్చని పేర్కొంది. ఈ మేరకు మ్యాప్ కూడా విడుదల చేసింది హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ. భారీ వర్షం పడుతున్న నేపథ్యంలో చాలా ప్రాంతాలలో విద్యుత్ సరఫరా కూడా ఆపేశారు అధికారులు. దీంతో హైదరాబాద్ వాసులు చీకట్లోనే ఉన్నారు. అటు అత్యవసరం అయితే, తప్ప బయటకు రావొద్దని హైదరాబాద్ వాసులకు సూచనలు కూడా చేస్తున్నారు అధికారులు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో కూడా వర్షాలు పడుతున్నాయి. నిన్న రాత్రి నుంచి జగిత్యాల జిల్లాలో ఎగతెరపు లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. ఇవాళ కూడా ఉత్తర తెలంగాణలో వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది. వర్షాల వల్ల అర్ధరాత్రి నుంచి ఉదయం వరకు చాలా ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. అత్యవసర కాల్ సెంటర్ కు చేస్తే కలవడం లేదని ప్రజలు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ బాధను వెల్లగక్కుతున్నారు. మరోవైపు విద్యుత్ అధికారులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ ను పున:రిద్దించారు.
