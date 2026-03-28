Raja singh: ఒక్క ర్యాలీ 10కి పైగా కేసులు.. ? రాజా సింగ్ పై శోభాయాత్రపై రచ్చ..!

MLA Raja Singh Case File: శ్రీరామ నవమి శోభాయాత్రలో రాజా సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కొంత మందిని నొప్పించిలా ఉన్నాయని పలువురు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్తో పాటు ఆ దేశ జాతి మహ్మద్ అలీ జిన్నాపై బూతులతో విరుచుకుపడ్డారు. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మృతిపై ముస్లింలు చేస్తున్న నిరసనలను ఆయన ఖండించారు. ఎక్కడో ఎవరో చనిపోతే భారతదేశంలో ఆందోళనలు చేయాల్సిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్నించారు. ఖమేనీ చనిపోతే వ్యక్తిగతంగా బాధపడండి.. అంతేకానీ రోడ్లపైకి వచ్చి గందరగోళం చేయడం సరైన పద్ధతి కాదు అని రాజాసింగ్ తీవ్ర స్వరంతో హెచ్చరించారు. .
గతంలో రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ ఒక పుస్తకం రాశారని.. అందులో భారతదేశంలో ఉన్న ముస్లింలు ఎప్పుడైనా దేశం కంటే మతానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు అని పేర్కొన్నట్లు గుర్తు చేశారు. భవిష్యత్తులో భారత్ ఏదైనా ఇస్లామిక్ దేశంపై దాడి చేస్తే.. మన దేశ ముస్లింలు దేశ రక్షణకు నిలబడతారా? లేక ప్రత్యర్థి దేశానికే మద్దతు ఇస్తారా? అని ఆయన నిలదీశారు.
రాజాసింగ్ యాత్ర, వివాదస్పద వ్యాఖ్యలపై పలు స్టేషన్లలో కేసులు నమోదు అయ్యాయి. దీంతో ఆయన అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడితే కేసులు నమోదు చేస్తారా అని ప్రశ్నించారు. ఆయన ఉన్న దాన్నే చెప్పారు. ఎలాంటి వక్రీకరణలు లేవని హిందూ సంఘాలతో పాటు ఆయన అభిమానులు చెబుతున్నారు. ఏది ఏమైనా మన దేశంలో ఉంటూ పక్క దేశం పాట పాడే వాళ్లను దేశ బహిష్కరణ చేయాలని కొంత మంది డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా రాజా సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి కొంత మంది కావాలనే వివాదాస్పదం చేస్తున్నారనే వాదన సోషల్ మీడియా వేదికగా వినిపిస్తున్న మాట.
