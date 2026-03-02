English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Renu Desai: సైబరాబాద్ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించిన రేణు దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా..?

Renu desai in Cyberabad police station: నటి రేణు దేశాయ్ సైబరాబాద్ పీఎస్ కు వెళ్లి పోలీసుల్ని కలిసి తనపై చేస్తున్న అసభ్య పోస్టులపై ఫిర్యాదు చేసింది. వెంటనే వారిపై చర్యలు తీసుకొవాలని కోరింది. ఇటీవల రేణు దేశాయ్ తనపై జరుగుతున్న ట్రోలింగ్ పై మరోసారి వీడియోతో తన ఆవేదనను బైటపెట్టిన విషయం తెలిసిందే.  

Renu Desai: సైబరాబాద్ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించిన రేణు దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా..?

Renu desai approaches to Cyberabad police on social media abusive comments: సోషల్ మీడియాలో కొంత మంది ట్రోలర్స్ పేట్రెగిపోయారు. విచ్చల విడిగా సెలబ్రీటీలను , రాజకీయ నాయకులను టార్గెట్ చేసుకుని మరీ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.  కొంత మందిని వ్యక్తిగతంగా కూడా టార్గెట్ చేస్తు పర్సనల్ లైఫ్ ను పూర్తిగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం రేణు దేశాయ్ ఇటీవల శునకాల దాడులపై చేసిన కామెంట్స్ ను ఆమెపై ఘోరంగా నెట్టింట ట్రోల్స్ చేశారు. వంద కుక్కల్లో కొన్ని చెడ్డవి ఉంటాయని, వాటిని తమకు చెప్తే తీసుకెళ్తామని రేణు దేశాయ్ చెప్పారు. కుక్క కాటు ఘటనలు జరక్కుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపై, ఆయా పరిధిలోని వివిధ శాఖల్లోని అధికారులపై ఉందన్నారు.

ఇటీవల మరోసారి మాట్లాడుతూ తనను కొంతమంది ఘోరమైన మాటలు అంటున్నారని తన ప్రైవేటుపార్ట్ ను పిచ్చి కుక్కలు కరవాలని అన్నారని బాధపడ్డారు. కాశీలో పవిత్రమైన దుస్తుల్లో ఉంటే రాత్రికి రేటెంత అని అన్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన పిల్లలపై కూడా దారుణంగా మాట్లాడారని అన్నారు. మీ ఇంట్లో అమ్మ, అక్కాచెల్లెళ్లు ఉండారా..?.. వారిని ఇలానే అంటారా అంటూ రేణు దేశాయ్ ఫైర్ అయ్యారు.

మరోసారి తనపై చెడు వ్యాఖ్యలు చేస్తే వారి ఇంటికి వెళ్లి ఆ కామెంట్స్ ఇంట్లోని వారికి చూపిస్తానన్నారు. కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానెల్స్ సైతం తనను టార్గెట్ చేశారని అన్నారు. ఈ క్రమంలో తనపై మాట్లాడేవారికి అసలుమానవత్వం ఉందా అంటూ మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో నటి రేణు దేశాయ్ తాజాగా.. సైబరాబాద్ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించారు.  

Read more: Anchor Rashmi: ఎగస్ట్రాలు చేస్తే ఆ పనిచేయండి.!. ఖమేనీ మద్దతు దారులపై యాంకర్ రష్మి సంచలన ట్విట్.. ఏమనిందంటే..?

ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా అసభ్యకర కామెంట్స్ చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకొవాలని ఫిర్యాదు చేశారు.  కామెంట్స్ చేసిన వారి అసభ్యమాటల్ని స్క్రీన్ షాట్ తో సహా రేణు దేశాయ్ పోలీసులకు చూపించారు. దీంతో పోలీసులు సైతం కేసు నమోదు చేసుకుని దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. ఆకతాయిలపై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని రేణు దేశాయ్ పోలీసుల్ని కోరారు.

 

