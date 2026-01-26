English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Bala Krishna Video: ఈ రోజున ఇండిపెండెన్స్‌డే ఏంటీ..?.. చాక్లెట్లు పంచుతూ బాలయ్య గరం గరం.. వీడియో..

Bala Krishna Video: ఈ రోజున ఇండిపెండెన్స్‌డే ఏంటీ..?.. చాక్లెట్లు పంచుతూ బాలయ్య గరం గరం.. వీడియో..

Bala krishna celebrates republic day at basavatarakam: నందమూరీ బాలకృష్ణ రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్ని బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి వద్ద నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో ఆస్పత్రిలో 77వ గణ తంత్ర దినోత్సం గురించి బాలయ్య మాట్లాడారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 26, 2026, 08:33 PM IST
  • బసవతారకం వద్ద చాక్లెట్లు పంచిన బాలయ్య..
  • నెట్టింట వీడియో వైరల్..

Bala Krishna Video: ఈ రోజున ఇండిపెండెన్స్‌డే ఏంటీ..?.. చాక్లెట్లు పంచుతూ బాలయ్య గరం గరం.. వీడియో..

Balakrishna distributes chocolates near basavatarakam hospital: దేశమంతట 77వ రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు ఎంతో ఘనంగా జరిగాయి. ప్రతిచోట కూడా రాజ్యంగం అమల్లోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో మువ్వన్నల జెండాలను ఎగుర వేశారు. చాలా మంది ఇటీవల ఇండిపెండెన్స్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటామో, ఆ తర్వాత రిపబ్లిక్ డేను ఎందుకు జరుపుకుంటామో కూడా తెలియని విధంగా తయారయ్యారు. దీంతో చాలా సందర్భాల్లో ప్రజల్ని దీనిపైన ప్రశ్నించిన కూడా సరైన విధంగా ఆన్సర్ చెప్పరు. ఈరోజున బాలయ్య బసవతారం క్యాన్సర్ ఆస్పత్రిలో జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఆ తర్వాత   రిపబ్లిక్ డే ఎందుకు జరుపుకుంటామో, అసలు దీని వెనకున్న స్టోరీని కూడా చెప్పారు. రాజ్యంగం గొప్పతనం  గురించి చెప్పారు.  భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడానికి 2 ఏళ్ల 11 నెలల 18 రోజుల సమయం పట్టిందని తెలిపారు.

అయితే.. జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన తర్వాత బాలయ్య అక్కడి వారికి చాక్లెట్లను పంచిపెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో బాలయ్య అక్కడి వారిని అసలు ఈరోజు గొప్పతనం ఏంటని అడిగారు. కొంత మంది ఇండిపెండెన్స్ డే అని చెప్పడంతో బాలయ్య ఫైర్ అయ్యారు. ఈ రోజు రిపబ్లిక్ డే అన్నారు. అది కూడా తెలియదా అన్నట్లు కొంచెం అసహానం వ్యక్తం చేశారు.

ఆ తర్వాత చాక్లెట్లు పంచి రిపబ్లిక్ డే అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై కొంత మంది బాలయ్యను సపోర్ట్ చేస్తుండగా మరికొంత మంది మాత్రం బాలయ్య గతంలో సారే జహాసే అచ్చా.. లో బుల్.. బుల్ అంటూ తడబడినప్పుడు ఏమైందని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా బాలయ్య వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

Read more: Govinda family dispute: పడక సుఖం కోసం ఆ పనులా..?.. గోవిందపై భార్య సునీత అహుజా షాకింగ్ కామెంట్స్..

గతంలో పలు మార్లు అభిమానులు బాలయ్య దగ్గర ఫోటోలు,సెల్పీల కోసం వచ్చి దెబ్బలు తిన్న ఘటనలు కొకొల్లలు. అయిన కూడా ఇప్పటికి చాలా మంది తరచుగా బాలయ్యకు కోపం తెప్పించే విధంగా ప్రవర్తిస్తారు. దీని వల్ల ఆయన ఆగ్రహంలో ఏదైన అంటే దాన్ని ట్రోల్స్ చేస్తుంటారు. కొంత మంది బాలయ్య వీరాభిమానులు మాత్రం బాలయ్య చెయ్యిదెబ్బలు తగిలిన తమకు ఆనందమే అని చెప్పడం మరో హైలెట్ అని  చెప్పుకొవచ్చు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

