  Allu Cinemas: లారీ ఎక్కి వెళ్లి నేను సినిమాలు చూసేవాడిని: రేవంత్‌ రెడ్డి

Allu Cinemas: లారీ ఎక్కి వెళ్లి నేను సినిమాలు చూసేవాడిని: రేవంత్‌ రెడ్డి

Revanth Reddy At Allu Cinemas Grand Launch Event: తనకు సినిమాలు అంటే ఇష్టమని.. సినిమాలు చూసేందుకు తాను లారీలు ఎక్కి వెళ్లిపోయినట్లు రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌కు సంబంధించిన అల్లు సినిమాస్‌ మల్టీప్లెక్స్‌ థియేటర్‌ను ప్రారంభించిన అనంతరం తెలంగాణ సీఎం ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 12, 2026, 11:02 PM IST

Allu Cinemas: లారీ ఎక్కి వెళ్లి నేను సినిమాలు చూసేవాడిని: రేవంత్‌ రెడ్డి

Allu Cinemas: తనకు సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టమని.. ఆ సినిమాల కోసం తాను ఎన్నో సాహసాలు చేసినట్లు తెలంగాణ సీఎం తెలిపారు. తనకు సూపర్‌ స్టార్‌ కృష్ణ అంటే చాలా ఇష్టమని చెప్పారు. ఎన్టీఆర్‌, అక్కినేని నాగేశ్వర రావు హైదరాబాద్‌కు సినీ పరిశ్రమను తీసుకువచ్చారని గుర్తుచేశారు. సమజాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్న సినీ పరిశ్రమకు తాము ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు తెలంగాణ సీఎం ప్రకటించారు. తాను సినిమా అభిమాని అని తెలిపారు.

హైదరాబాద్‌లోని కోకాపేటలో నిర్మించిన అల్లు సినిమాస్‌ మల్టీప్లెక్స్‌ థియేటర్‌ను గురువారం తెలంగాణ సీఎం ప్రారంభించారు. అనంతరం అల్లు అర్జున్‌, అల్లు అరవింద్‌తో కలిసి సమావేశం నిర్వహించగా.. అనంతరం రేవంత్‌ రెడ్డి కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'దేశంలో సినిమాకు గొప్ప పేరు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అల్లు కుటుంబాన్ని అభినందిస్తున్న. నేను సినిమా అభిమానిని. సినిమా సాంకేతికంగా వేగంగా ముందుకు వెళుతుంది' అని వివరించారు.

'ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసే సినిమాలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి. బహూబలి, కల్కి, అరుంధతి, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ లాంటి సినిమాలు అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలతో సినిమాలు వచ్చాయి. ఎన్టీఆర్, అక్కినేని నాగేశ్వర రావు తెలుగు సినిమాను హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చారు' అని తెలంగాణ సీఎం గుర్తుచేశారు. 'కృష్ణ సినిమాలో అడ్వెంచర్స్ చేశారు. నేను కృష్ణ అభిమానిని. లారీ ఎక్కి వనపర్తికి వెళ్లి నేను సినిమాలు చేసేవాడిని' అని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. 'సూపర్‌ స్టార్‌ కృష్ణ ఏడాదికి 15 సినిమాలు చేసేవారు. ఇప్పుడు ఐదారేళ్లకు ఒక సినిమా చేస్తున్నా. సినిమా సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. సినిమా ను పరిశ్రమగా గుర్తించి మా ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. ఐటీ, ఫార్మాతో పాటు సినిమా పరిశ్రమ గొప్ప స్థాయికి తీసుకు వెళ్తాం' అని తెలంగాణ సీఎం వివరించారు. 'తెలుగు సినిమాకు కోలీవుడ్, శాండిల్‌వుడ్, బాలీవుడ్ పోటీ కాదు. హాలీవుడ్ సినిమాలు ఇక్కడ చిత్రీకరించాలి' అని సినీ పరిశ్రమకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

'కృష్ణా నగర్ నుంచి గొప్ప సినిమాలు తీసే అనేక మంది సాంకేతిక నిపుణులు, కళాకారులు వస్తున్నారు. సినిమా పరిశ్రమ పెరగడానికి మా ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తుంది. మన సినిమాలు హాలీ వుడ్ కి వెళ్లాలి. భాష అడ్డంకి కాదు ఇప్పుడు. టాలెంట్ మాత్రమే ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది' అని తెలంగాణ సీఎం తెలిపారు. అనంతరం సినీ నిర్మాత అల్లు అర్జున్‌ మాట్లాడుతూ.. '50 ఏళ్ల కిందట మన టాలీవుడ్‌ను అంటరాని పరిశ్రమగా చూసే సమయలో నన్ను ఇండస్ట్రీకి తీసుకొచ్చారు. కష్టపడితే తప్పకుండా పైకి వస్తావని నాన్న (అల్లు రామలింగయ్య) ప్రోత్సహించారు. అలాగే తన కూతుర్ని కూడా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ఓ హీరోకి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు. ఈరోజు మా నాన్నపై నుంచి చూసి ఆనందపడతారు' అని అల్లు అరవింద్‌ తెలిపారు.

