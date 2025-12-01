Revanth Reddy Yatra: పల్లెల్లోకి రేవంత్.. సర్పంచ్ ఎన్నికల టార్గెట్ గా యాత్ర..

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి నేటి నుంచి పట్టణ బాట పడుతున్నారు. ఏడో తేదీ వరకు ఏడు రోజుల పాటు కేవలం పట్టణ ప్రాంతాల్లో కొనసాగే ఈ పర్యటనలో ఆయన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇవాళ ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా మక్తల్ మున్సిపాలిటీలో పర్యటిస్తారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 4 గంటల వరకు జరిగే ఈ పర్యటనలో పొదుపు సంఘాల మహిళలతో సమావేశం అవుతారు. రెండో తేదీన ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని కొత్తగూడెం మున్సిపాలిటీలో పర్యటిస్తున్నారు. అక్కడ మన్మోహన్సింగ్ ఎర్త్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ భూమి పూజలో పాల్గొంటారు. అనంతరం విద్యార్థులు, పొదుపు మహిళలతో సమావేశం అవుతారు.
మూడో తేదీన ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా హుస్నాబాద్లో పర్యటిస్తారు. అక్కడ 44 కోట్లతో ఇంజనీరింగ్ కళాశాల నిర్మాణంతో పాటు 491.17 కోట్లతో పలు అభివృద్ధి పనులకు భూమి పూజ చేస్తారు. నాలుగున ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో పర్యటిస్తారు. పట్టణ మౌలిక వసతుల కల్పనా నిధి నుంచి 18.70 కోట్ల విలువచేసే అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభిస్తారు.
ఐదో తేదీన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట్ మున్సిపాలిటీలో పర్యటిస్తారు. 200 కోట్లతో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాల భవనానికి భూమి పూజతోపాటు సుమారు 637 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఆరో తేదీన ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండలో పర్యటిస్తారు. రూ. 18 వందల కోట్లతో చేపడుతున్న ఎద్దుల జలాశయం ప్రధాన కాలువ పనులతో పాటు పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. చివరగా సిద్దిపేటలో పర్యటిస్తారు. రూ. 78 కోట్ల అంచనాలతో నిర్మించనున్న జిల్లా జైలు భవన నిర్మాణంతోపాటు రూ. 300 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు భూమి పూజ చేస్తారు.
