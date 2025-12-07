Global Summit: ప్రజా పాలన ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న గ్లోబల్ సమ్మిట్పై ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది. అద్భుతంగా సమ్మిట్కు ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించింది. సమ్మిట్ ప్రాంగణంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పింది. అతిథులు, సంస్థల ప్రతినిధులకు తగిన వసతులు కల్పించాలని.. ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపింది. సమ్మిట్పై అధికార యంత్రాంగానికి ప్రభుత్వం దిశానిర్దేశం చేసింది.
అంతర్జాతీయ పెట్టుబడుల ఆకర్షణ.. తెలంగాణ విజన్ డాక్యుమెంట్ ఆవిష్కరణకు కోసం నిర్వహిస్తున్న గ్లోబల్ సమ్మిట్కు తగిన విధంగా ఏర్పాట్లు ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ఈ నెల 8, 9వ తేదీల్లో గ్లోబల్ సమ్మిట్ జరగనున్న ప్రాంగణాన్ని శనివారం సాయంత్రం సందర్శించారు. తొలుత హెలికాఫ్టర్ నుంచి ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా ప్రాంగణాన్ని పరిశీలించి అధికారులతో వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం గ్లోబల్ సమ్మిట్ ప్రాంగణానికి చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి ప్రతి హాల్ను పరిశీలించారు. వివిధ సదస్సులు, స్టాళ్ల కోసం ఏర్పాటు చేసిన హాళ్లను పరిశీలించి అవసరమైన సూచనలు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న మూసీ పునరుజ్జీవనం (హైడ్రా), ఇతర కార్యక్రమాలకు సంబంధించి ప్రదర్శించనున్న డిజిటల్ స్క్రీనింగ్ను చూశారు. సమ్మిట్ ప్రాంగణంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు.
ఈ సదస్సుకు అంతర్జాతీయ కంపెనీలకు చెందిన ప్రతినిధులు, కేంద్ర మంత్రులు, పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు, వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరవుతుండడంతో వారికి స్వాగత ఏర్పాట్లు, వసతి, ఇతర సదుపాయాల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సీఎం అధికారులకు సూచించారు. సీటింగ్, ఫైర్ సేఫ్టీ, వాహనాల రాకపోకలు, ఇంటర్నెట్ ఇలా ప్రతి అంశంలో తీసుకున్న జాగ్రత్తలపై అధికారులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ప్రతి అంశంపైన అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. సమ్మిట్ ప్రాంగణం మొత్తాన్ని గంటకుపైగా కలియతిరిగి ఏర్పాట్లు దగ్గరుండి ఆరా తీశారు.
