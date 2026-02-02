Revanth Reddy: తెలంగాణ జాతిపిత కేసీఆర్ ఎలా అవుతాడు?: రేవంత్ రెడ్డి

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Revanth Reddy Strong Counter To Ex CM KCR And BRS Party: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ను తెలంగాణ జాతిపితగా ఎలా పిలుస్తారని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. ఉద్యమకారులం అని చెప్పుకునేవాళ్లు ఎందుకు ఉద్యమకారులను అవమానించారని నిలదీశారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీకి స్ట్రాంగ్‌ కౌంటర్లు ఇచ్చారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 2, 2026, 07:53 PM IST

KCR Telangana Jathi Pitha: తెలంగాణ జాతిపిత కేసీఆర్‌ను అలా ఎలా అంటారని రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. 'తెలంగాణ జాతిపిత అని కొందరు వాళ్లకు వాళ్లే రాసుకుంటున్నారని.. ఉద్యమకారులం అని వాళ్లే చెప్పుకుంటున్నారు. పోలీసులు చిన్న నోటీసులు ఇస్తే జాతిపితకు నోటీసులు ఇస్తారా అంటున్నారు' అని తెలిపారు. 'ఆనాడు జాతిపిత గాంధీజీ పదవులను త్యాగం చేసి దుర్మార్గుల తూటాలకు ప్రాణాలు వదిలారు. మరి ఇప్పుడు జాతిపిత అని చెప్పుకుంటున్న వాళ్లు ఏం చేశారు' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు.

Also Read: Budget 2026: కేంద్ర బడ్జెట్‌లో 10 భారీ ప్రకటనలు.. ప్రజల డబ్బులు భారీ సేఫ్‌

హైదరాబాద్‌లో రావి నారాయణరెడ్డి జాతీయ అవార్డు ప్రదానోత్సవంలో పాల్గొన్న రేవంత్‌ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'తెలంగాణ ఉద్యమకారులను ఏకం చేసి ఉద్యమాన్ని నడిపించిన ప్రొఫెసర్ కోదండరాం ఉద్యమకారుడు కాదా? ఆనాడు తలుపులు బద్దలు కొట్టి ఆయన్ను అరెస్టు చేసింది మీ పాలనలో కాదా.. అప్పుడు ఉద్యమకారులు గుర్తుకురాలేదా?' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీని ప్రశ్నించారు. 'పోలీసులు మిమ్మల్ని అలా తలుపులు బద్దలు కొట్టి తీసుకురాలేదు కదా… నోటీసులు ఇచ్చి విచారణకు పిలిచారు' అని కేసీఆర్‌ సిట్‌ విచారణను ప్రస్తావించారు.

Also Read: Ministers Salaries: కేంద్ర మంత్రుల జీతాలు డబుల్‌.. బడ్జెట్‌లో భారీగా కేటాయింపులు

'రావి నారాయణ రెడ్డి లాంటి వారు తెలంగాణ కోసం సర్వం కోల్పోయారు. పదవులు, వేలకోట్ల ఆస్తులు సంపాదించుకున్న మీరు ఉద్యమకారులు ఎలా అవుతారు' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. 'ప్రజలు మిమ్మల్ని తిరస్కరించినప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి.. హుందాగా తప్పుంటే కొంతైనా మీ గౌరవం నిలబడేది. ప్రజలే తప్పు చేశారని చెప్పడం.. ఇదెక్కడి ప్రజాస్వామ్యం, ఇదెక్కడి ఉద్యమకారుడి లక్షణం, ఇదెక్కడి జాతిపిత లక్షణం' అని తెలిపారు.

Also Read: AP Govt Employees: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు.. సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే వార్త

'అక్రమ మార్గం ఎంచుకున్న వారు ప్రజాస్వామ్యంలో విచారణ ఎదుర్కోవాల్సిందే అని అంబేడ్కర్ చెప్పారు. శిబు సోరెన్ లాంటి వాళ్లు విచారణ ఎదుర్కొన్నారు. మనమేం దైవాంశ సంభూతులం కాదు. మధ్య యుగాల చక్రవర్తులు తమ బాధను రాజ్యం బాధగా ప్రచారం చేసేవారు. మధ్య యుగాల చక్రవర్తులకు కాలం చెల్లింది. ప్రజాస్వామ్యంలో తప్పు చేసినవారు విచారణ ఎదుర్కోవాల్సిందే' అని రేవంత్‌ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా బీజేపీ, నరేంద్ర మోదీపై రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. బీజేపీ ప్రభుత్వ విధానాలపై మండిపడ్డారు. 'రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన ఓటు హక్కును కాలరాయాలని బీజేపీ సర్‌ను తీసుకువచ్చింది. ఓటు హక్కును కాలరాయాలనే కుట్రపై కమ్యూనిస్టులు గ్రామాల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలి. రాజ్యాంగంపై దాడి జరుగుతోంది.. దీనిపై మనమంతా ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించాలి' అని సూచించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana Jathi Pitha KCRHyderabadRavi NarayanareddyRevanth ReddyEX CM KCR

