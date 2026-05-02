Video Viral: రెప్పపాటులో రన్నింగ్ ట్రైన్ నుంచి బాలుడ్ని కాపాడిన ఆర్పీఎఫ్ జవాన్.. వీడియో వైరల్..

Rpf inspector saves teen at kachiguda railway station Hyderabad: చాలా మంది రైళ్లలో జర్నీలు చేయడానికి ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తుంటారు. కానీ కొన్నిసార్లు ట్రైన్ జర్నీలు చేసేక్రమంలో అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. నిత్యం వేలాది మంది రైళ్లలో తమ గమ్యస్థానాలకు వెళ్తుంటారు. కొంత మంది ఆదరా బాదారాగా రైళ్లలో ప్రయాణాలు చేస్తారు.ఈ క్రమంలో అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. రన్నింగ్ ట్రైన్ లలో అనుకొని ప్రమాదాలు జరిగిన ఘటనలు కొకొల్లలు.
రైళ్లలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు రన్నింగ్ ట్రైన్ ఎక్కవద్దని, రైళ్లు ద్వారం వద్ద నిల్చొని ప్రయాణాలు చేయోద్దని తరచుగా చెప్తుంటారు. ఎన్నిసార్లు చెప్పిన కొంత మంది ప్రయాణికులు పూర్తిగా నెగ్లీజెన్సీగా ప్రయాణాలు చేస్తారు. అంతే కాకుండా తమ లైఫ్ ను సైతం రిస్క్ లో పడేసుకుంటారు. తాజాగా కాచీగూడలో సైతం ఇలాంటి ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
కాచీగూడ రైల్వేస్టేషన్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. ఒక ప్రయాణికుడు రన్నింగ్ ట్రైన్ ఎక్కేటప్పుడు కింద పడిపోతున్నాడు. ఇంతలో ప్లాన్ ఫామ్ మీద ఉన్న రైల్వే జవాన్ అతడ్ని గమనించాడు. వెంటనే రెప్పపాటులో స్పందించి కింద పడిపోతున్న యువకుడ్ని కాపాడాడు. ప్లాట్ ఫామ్ మీదకు లాగేసుకుని అతగాడి ప్రాణాలు కాపాడాడు.
ఈ ఘటనతో అక్కడున్న వారు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. బాలుడి ప్రాణాలు కాపాడిన ఆర్పీఎఫ్ అధికారిని అక్కడున్న వారు ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆర్పీఎఫ్ జవాన్ సమయస్పూర్తికి ఫిదా అవుతున్నారు.