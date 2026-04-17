Hyderabad: మాల్టా ఉద్యోగాల పేరిట రూ.5 కోట్ల భారీ స్కామ్.. నిరుద్యోగులే లక్ష్యంగా నకిలీ ముఠా!

Backdoor Entry Scam: విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని నిరుద్యోగ యువతను దృష్టిలో పెట్టుకొని.. ఓ ముఠా కోట్ల రూపాయలను జమచేసి.. చివరికి నకిలీ సర్టిఫికెట్లను అందించింది. దీంతో వారంతా మోసపోయామని తెలుసుకొని.. వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 17, 2026, 03:26 PM IST

Backdoor Entry Scam Latest News: విదేశీ ఉద్యోగాల పేరుతో అమాయక నిరుద్యోగులను నమ్మించి.. వారి నుంచి కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసిన ఒక భారీ నెట్వర్క్ గుట్టును పోలీస్ అధికారులు రట్టు చేశారు.. మాల్టా దేశంలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామంటూ.. బ్యాక్ డోర్ ఎంట్రీ ద్వారా గ్యారెంటీ జాబ్స్ ఆశ చూపి.. సుమారు 100 మంది యువకుల నుంచి 5 కోట్ల రూపాయల వరకు దోచుకున్న వైనం ఇటీవలే వెలుగులోకి వచ్చింది.. ఇంత పెద్ద స్కాం వెనుక ఎవరున్నారు? యువత వారి ట్రాప్ లో చిక్కుకోవడానికి కారణాలు ఏంటో పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సికింద్రాబాద్ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న ఒక ముఠా.. విదేశాలకు వెళ్లాలని ఆశతో ఉన్న యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. నమ్మకం కలిగించేందుకు నిందితులు నకిలీ ఆఫర్ లెటర్లతో పాటు వీసా పత్రాలను సృష్టించారు.. ఒక్కొక్కరి నుంచి దాదాపు నాలుగు లక్షల నుంచి ఆరు లక్షల వరకు వసూలు చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. డబ్బులు తీసుకున్న తర్వాత కొన్నాళ్లు కాలయాపన చేసి.. చివరకు నకిలీ పత్రాలు చేతిలో పెట్టడంతో బాధితులు తాము మోసపోయామని గ్రహించారు.

ఈ మోసంపై కరీంనగర్, ఖానాపూర్‌తో పాటు హైదరాబాద్లోని పలు పోలీస్ స్టేషన్లలో బాధితులు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. బాధితుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండడంతో మోసం విలువ కోట్లలో ఉన్నట్లు సమాచారం. దీంతో రాష్ట్ర పోలీసులు ఈ కేసులు అన్నిటిని కలిపి ఒక తీవ్రమైన కేసుగా పరిగణించి దీనిని తదుపరి విచారణ నిమిత్తం సిఐడి కి వదిలి చేశారు. దీనివల్ల బాధితులు అందరికీ త్వరగా న్యాయం చేకూరే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

సిఐడి అధికారులు మెరుపు దాడులు నిర్వహించి ఈ ముఠాకు చెందిన దాదాపు ఏడుగురు ప్రధాన నిందితులను అరెస్టు చేశారు. వారి వద్ద నుంచి కీలక పత్రాలతో పాటు పలు ల్యాప్టాప్ లు, మొబైల్ ఫోన్స్ ను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులకు చెందిన వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలను అధికారులు వెంటనే ఫ్రీజ్ కూడా చేశారు. ఈ దోపిడీలో ఇంకా ఎవరి ప్రమేయం ఉందని కోణంలో విచారణ కూడా కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు. తక్కువ సమయంలో బ్యాక్ డోర్ మార్గాల్లో విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయని నమ్మవద్దు.. ఏదైనా ఏజెన్సీ ఆశ్రయించే ముందు దానిని తప్పకుండా రెండు మూడు సార్లు ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేసుకొని వెళ్లడం మంచిది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

