One Crore Robbery: 24 గంటల్లో రూ.కోటి దోపిడీ కేసు ఛేదన.. శభాష్‌ హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌!

Kukatpally Rs 1 Crore Robbery Case: తెలంగాణలో శాంతిభద్రతలపై ఆందోళన కొనసాగుతున్న సమయంలో పోలీసులు కేసుల పరిష్కారంలో వేగంగా స్పందిస్తున్నారు. హత్యలు, అత్యాచారాలు, దోపిడీలు, దొంగతనాలు పెరుగుతున్నా అదే స్థాయిలో పోలీసులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ భారీ దోపిడీ జరగ్గా 24 గంటలు కూడా గడవకముందే కేసును ఛేదించి శభాష్ అనిపించుకున్నారు. హైదరాబాద్ పోలీసులు అత్యంత వేగంగా స్పందించి దుండగులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. కూకట్పల్లిలో సంచలనం రూ.కోటి నగదు దారి దోపిడీ కేసు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లి పరిధిలోని మెట్రో పిల్లర్ వద్ద సోమవారం రాత్రి దాదాపు 10 గంటల సమయంలో రూ.కోటి నగదు తీసుకెళ్తున్న వారిని కొందరు దుండగులు కారం పొడి చల్లి దారి దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. ఈ సంఘటన ఒక్కసారిగా తీవ్ర సంచలనం రేపింది. రూ.కోటి దోపిడీ కేసును పోలీసులు చాలెంజింగ్గా తీసుకుని వెంటనే స్పందించి నిందితులను గుర్తించే పనిలో పడ్డారు. బాధితుడిని పరిశీలించి వివరాలు సేకరించగా అతడిపైనే అనుమానం వ్యక్తమైంది. అనంతరం లోతుగా విచారించడంతోపాటు దుండగులను ట్రాక్ చేయడంతో వారు సులువుగా దొరికిపోయారు. 24 గంటల్లోనే కేసును ఛేదించిన కూకట్పల్లి పోలీసులు ప్రధాన సూత్రధారితోపాటు నలుగురిని అరెస్టు చేశారు. వారి వద్ద నుంచి రూ.77.39 లక్షల నగదు, రూ.39,195 విలువైన విమాన టికెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు కూకట్పల్లి జోన్ డీసీపీ రీతీరాజ్ వెల్లడించారు.
ఏం జరిగింది?
హైదరాబాద్ పాతబస్తీలోని బహదూర్పురాకు చెందిన ఖుస్రోద్దీన్ తన యజమాని పంపిన హవాలా నగదుపై కన్నేశాడు. తన స్నేహితుడు ఒమర్ షరీఫ్ గ్యాంగ్తో కలిసి దోపిడీకి స్కెచ్ వేశాడు. సోమవారం రాత్రి కూకట్పల్లిలో కోటి రూపాయల నగదు తీసుకుని వెళ్తుండగా ముందస్తు పథకం ప్రకారం నిందితులు వెంబడించారు. కూకట్పల్లిలోని పిల్లర్ నం.836 వద్ద రాగానే ఖుస్రోద్దీన్, అజీముద్దీన్ కళ్లలో కారం పొడి చల్లారు. వారిపై దాడి చేసినట్టు చేసి రూ.కోటి నగదుతో దుండగులు పరారయ్యారు. అయితే ఆ సమయంలో కూకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో సీసీటీఎన్ఎస్ విభాగంలో పనిచేస్తున్న కానిస్టేబుల్ సీఐ సుబ్బారావుకు సమాచారం అందించారు. దీనితో ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
నిందితులు వదిలేసిన హోండా యాక్టివా ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేశారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారాలతో నిందితులు శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దండుగులు లక్నో పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించగా అక్కడే ఎయిర్పోర్టులో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్టయిన వారిలో ఒమర్ షరీఫ్, గౌస్ సద్దాం, హమీద్, ఖుస్రోద్దీన్ ఉన్నారు. పరారీలో ఉన్న మరో ఐదుగురి కోసం పోలీసులు గాలింపు చేస్తున్నారు. ఈ కేసులో బాధితుడిగా ప్లాన్ ప్రకారం వ్యవహరించిన ఖుస్రోద్దీన్నే ప్రధాన సూత్రధారిగా గుర్తించారు. డబ్బుల కోసం ఆశపడి ఈ తతంగాన్ని నడిపించాడని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం నిందితులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. 24 గంటల వ్యవధిలో కేసును చేదించిన కూకట్పల్లి, సీసీఎస్ పోలీసులను అభినందించి వారికి నగదు ప్రోత్సాహక బహుమతి అందించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook