Telangana RTC Employees: అధికారంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఉద్యోగ వర్గాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రమాద బీమా పెంచామని గొప్పలు చెబుతున్నా వాస్తవంగా అది కంటి తుడుపు చర్యగా ఉద్యోగులు భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రేవంత్ రెడ్డితో తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సిద్ధమయ్యారు. ఎన్నికల సమయంలో తమకు ఇచ్చిన హామీలను నిలదీస్తున్న ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు తాజాగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి డెడ్లైన్ విధించారు. మార్చి 13తో సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే ఉద్యమాన్ని ఉదృతం చేస్తామని ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు హెచ్చరించారు.
దీర్ఘకాలిక పెండింగ్ సమస్యలపై తెలంగాణ ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకులు ఉద్యమం ప్రారంభించారు. చలో సచివాలయం ముట్టడి కార్యక్రమం చేపట్టగా.. మంగళవారం ఇందిరా పార్కు ధర్నాచౌక్లో భారీ నిరన ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భారీ ధర్నాలో ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకులు రేవంత్ రెడ్డికి డెడ్లైన్ విధించారు. మార్చి 13వ తేదీలోగా తమ దీర్ఘకాలిక పెండింగ్ సమస్యలు, డిమాండ్లను రేవంత్రెడ్డి పరిష్కరించకుంటే అసెంబ్లీని ముట్టడించి సమ్మెకు దిగుతామని హెచ్చరించారు.
ఈ ధర్నాకు సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు మద్దతు పలికి ఉద్యోగులకు అండగా నిలిచారు. వారి సమస్యలు, డిమాండ్లు వెంటనే ప్రభుత్వం నెరవేర్చాలని సీపీఐ ఎమ్మెల్యే డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కూనంనేని మాట్లాడుతూ.. భవన నిర్మాణ కార్మికుల కంటే ఆర్టీసీ కార్మికులకు తక్కువ వేతనం ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల డిమాండ్లపై అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో చర్చిస్తానని చెప్పారు. ఆర్థిక భారం లేని బెనిఫిట్లను ప్రభుత్వం వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో తెలంగాణ ఆర్టీసీ జేఏసీ చైర్మన్ ఈదురు వెంకన్న మాట్లాడుతూ.. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తామన్న ప్రక్రియను రేవంత్ రెడ్డి రెండేళ్లయినా మొదలుపెట్టలేదని గుర్తుచేశారు. మార్చి 13వ తేదీలోగా తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించకుంటే మార్చి 18వ తేదీ తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమ్మెకు వెనుకాడబోమని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేశారు. 'అధికారంలోకి వచ్చాక 2017 వేతన సవరణ అమలు చేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం.. దీనికి సంబంధించిన ఏరియర్స్ను మాత్రం ఇంకా చెల్లించలేదు. ఆర్టీసీకి రావాల్సిన రూ.2,150 కోట్ల బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలి' అని జేఏసీ వైస్ చైర్మన్ థామస్రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.
రేవంత్ రెడ్డితో తాడోపేడో
భారీ స్థాయిలో జరిగిన ఈ మహాధర్నాకు పెద్ద ఎత్తున ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, కార్మికులు పాల్గొన్నారు. వీరి నిరసనకు ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు మద్దతుగా నిలిచాయి. అయితే ఈ ధర్నాతో రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం దిగిరాకపోతే ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు బస్సులు బంద్ చేసి సమ్మెకు దిగే అవకాశం ఉంది. గతంలోనే సమ్మెకు పిలుపునిస్తే రేవంత్ రెడ్డి ఉద్యోగులతో చర్చలు.. కమిటీల పేరుతో కాలయాపన చేసిన విషయం తెలిసిందే. రెండున్నరేళ్ల పాలనలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు సంబంధించిన డిమాండ్లు, సమస్యలు పరిష్కరించకపోవడంతో అన్నీ వర్గాల ఉద్యోగులు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారు.
