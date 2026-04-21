English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Telangana Rtc Strike: తెలంగాణలో మరో సకల జనుల సమ్మె.. రేవంత్ ప్రభుత్వంకు ఆర్టీసీ జేఏసీ మాస్ ధమ్కీ.!.

Telangana Rtc Strike: తెలంగాణలో మరో సకల జనుల సమ్మె.. రేవంత్ ప్రభుత్వంకు ఆర్టీసీ జేఏసీ మాస్ ధమ్కీ.!.

Rtc jac fires on congress govt: తమ నిరసనలకు ఆర్టీసీ సంఘాలు, ప్రజా సంఘాల నుంచి మద్దతు ఉందని ఆర్టీసీ జేఏసీ చైర్మన్ వెంకన్న కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నోటీసులు ఇచ్చి 41 రోజులు గడుస్తున్న ఇంకా యాజమాన్యం నుంచి కానీ,  కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 21, 2026, 01:51 PM IST
  • నేటి రాత్రి నుంచి సమ్మే ప్రారంభం..
  • ఆర్టీసీ జాక్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Telangana Rtc Strike: తెలంగాణలో మరో సకల జనుల సమ్మె.. రేవంత్ ప్రభుత్వంకు ఆర్టీసీ జేఏసీ మాస్ ధమ్కీ.!.

RTC JAC Chairman Venkanna Fires On cm Revanth reddy govt: తెలంగాణలో ఆర్టీసీ జేఏసీ నేటి రాత్రి నుంచి సమ్మేకు దిగనుంది.  ఇప్పటికే  యజామాన్యంకు సమ్మేనోటీసులు ఇచ్చిన దీనిపై ఇంకా స్పందనలేదన్నారు. ఏపీ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా ఆర్టీసీ వారిని గుర్తించారని అన్నారు. మరీ తెలంగాణలో ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీని ఎందుకు విలీనం చేయడంలేదని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ రోజు అర్దరాత్రి నుంచి డిపోలకే బస్సులు పరిమితమవుతాయన్నారు. అంతే కాకుండా తమ సమ్మేకు  ఆర్టీసీ సంఘాలు, ప్రజా సంఘాల మద్దతు ఉందన్నారు. ఈ నెల 22 న యాజమాన్యంకు సమ్మే నోటీసులు ఇచ్చి 41 రోజులు అయి పోయాయన్నారు. ఎలాంటి పురోగతిలేదన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అంతే కాకుండా కేవలం  కాలాయాపన కోసమే కమిటీని వేశారని ఆర్టీసీ జేఏసీ ఫైర్ అయ్యింది. ముఖ్యంగా  మెట్రోను ప్రభుత్వ పరం చేయాలని చూస్తున్నారని ఆర్టీసీ జాక్ విమర్శించింది. ఆర్టీసీని ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడంలేదని,  ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ఆర్టీసీని ప్రైవేటు పరం చేయాలని ప్రభుత్వం చూస్తుందని ఎద్దేవా  చేశారు.

చర్చల కోసం తమ తలుపులు ఎల్లప్పుడు తెరిచే ఉంటాయని ఆర్టీసీ జేఏసీ స్పష్టం చేసింది. అంతే కాకుండా ఆర్టీసీ భూముల్ని కూడా ప్రైవేటు వారికి అప్పగించాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కుట్రలు చేస్తుందన్నారు. ఆర్టీసీ సమ్మే విషయంలో ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొవాలన్నారు. తమ న్యాయ పరమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలన్నారు.

తమ సమ్మే వెనుక ఎలాంటి కుట్రలు కానీ రాజకీయ శక్తులు కానీ లేవన్నారు. పొన్నం ప్రభాకర్ ఈ ఏడాది ఇచ్చిన మాటలను తప్పడం వల్ల సమ్మేబాట పట్టాల్సిన సిట్యువేషన్ వచ్చిందన్నారు. సమ్మే విషయంలో తమ న్యాయ మైన డిమాండ్లు పరిష్కారం అయ్యే వరకు వెనక్కు తగ్గేదిలేదని ఆర్టీసీ జేఏసీ స్పష్టం  చేసింది. మరోవైపు అర్ధరాత్రి నుంచి సమ్మే నేపథ్యంలో ప్రజలు తమప్రయాణాలు ఏవిధంగా చేయాలో అన్నదానిపై తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఒకవైపు ఎండలు, వానలు మరోవైపు ఆర్టీసీ సమ్మే రచ్చ ప్రస్తుతం తెలంగాణలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

rtc striketgsrtc jac protestCM Revanth ReddyCongress govttgsrtc jac merged in Telangana

Trending News