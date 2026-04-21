Telangana Rtc Strike: తెలంగాణలో మరో సకల జనుల సమ్మె.. రేవంత్ ప్రభుత్వంకు ఆర్టీసీ జేఏసీ మాస్ ధమ్కీ.!.

RTC JAC Chairman Venkanna Fires On cm Revanth reddy govt: తెలంగాణలో ఆర్టీసీ జేఏసీ నేటి రాత్రి నుంచి సమ్మేకు దిగనుంది. ఇప్పటికే యజామాన్యంకు సమ్మేనోటీసులు ఇచ్చిన దీనిపై ఇంకా స్పందనలేదన్నారు. ఏపీ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా ఆర్టీసీ వారిని గుర్తించారని అన్నారు. మరీ తెలంగాణలో ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీని ఎందుకు విలీనం చేయడంలేదని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ రోజు అర్దరాత్రి నుంచి డిపోలకే బస్సులు పరిమితమవుతాయన్నారు. అంతే కాకుండా తమ సమ్మేకు ఆర్టీసీ సంఘాలు, ప్రజా సంఘాల మద్దతు ఉందన్నారు. ఈ నెల 22 న యాజమాన్యంకు సమ్మే నోటీసులు ఇచ్చి 41 రోజులు అయి పోయాయన్నారు. ఎలాంటి పురోగతిలేదన్నారు.
అంతే కాకుండా కేవలం కాలాయాపన కోసమే కమిటీని వేశారని ఆర్టీసీ జేఏసీ ఫైర్ అయ్యింది. ముఖ్యంగా మెట్రోను ప్రభుత్వ పరం చేయాలని చూస్తున్నారని ఆర్టీసీ జాక్ విమర్శించింది. ఆర్టీసీని ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడంలేదని, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ఆర్టీసీని ప్రైవేటు పరం చేయాలని ప్రభుత్వం చూస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు.
చర్చల కోసం తమ తలుపులు ఎల్లప్పుడు తెరిచే ఉంటాయని ఆర్టీసీ జేఏసీ స్పష్టం చేసింది. అంతే కాకుండా ఆర్టీసీ భూముల్ని కూడా ప్రైవేటు వారికి అప్పగించాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కుట్రలు చేస్తుందన్నారు. ఆర్టీసీ సమ్మే విషయంలో ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొవాలన్నారు. తమ న్యాయ పరమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలన్నారు.
Read more: CM Revanth Reddy: అతి తెలివితోనే కేసీఆర్ సభ.!.. గులాబీ బాస్పై రేవంత్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్...
తమ సమ్మే వెనుక ఎలాంటి కుట్రలు కానీ రాజకీయ శక్తులు కానీ లేవన్నారు. పొన్నం ప్రభాకర్ ఈ ఏడాది ఇచ్చిన మాటలను తప్పడం వల్ల సమ్మేబాట పట్టాల్సిన సిట్యువేషన్ వచ్చిందన్నారు. సమ్మే విషయంలో తమ న్యాయ మైన డిమాండ్లు పరిష్కారం అయ్యే వరకు వెనక్కు తగ్గేదిలేదని ఆర్టీసీ జేఏసీ స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు అర్ధరాత్రి నుంచి సమ్మే నేపథ్యంలో ప్రజలు తమప్రయాణాలు ఏవిధంగా చేయాలో అన్నదానిపై తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఒకవైపు ఎండలు, వానలు మరోవైపు ఆర్టీసీ సమ్మే రచ్చ ప్రస్తుతం తెలంగాణలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
