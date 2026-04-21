Rtc bus Strike: ఆర్టీసీ సమ్మేవేళ కీలక పరిణామం.. జేఏసీ నేతలకు చర్చలకు ఆహ్వానించిన యాజమాన్యం..

Rtc management invites tgsrtc jac union leaders for talks: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ బస్సుల సమ్మె పెద్ద రచ్చగా మారింది. దీనిపై ఆర్టీసీ సంఘాలు మాత్రం ఏమాత్రం వెనక్కు తగ్గేదిలేదని స్పష్టం చేశాయి. ఇప్పటికే సమ్మే నోటీసులు ఇచ్చి 41 రోజులు దాటిపోయాయని చెప్పింది. అంతే కాకుండా ఏపీలో ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేశాయని మరీ తెలంగాణలో వచ్చిన సమస్య ఏంటని యూనియన్ నేతలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరోవైపు తమ న్యాయమైన డిమాండ్ లను వెంటనే నెరవేర్చాలని ఆర్టీసీ యూనియర్ నాయకులు ప్రభుత్వంకు అల్టీమేటం కూడా జారీ చేశారు. అంతే కాకుండా కాలాయాపన కోసం మాత్రం కమిటీలు అంటూ ఏకీపారేసింది.
ఈ రోజు రాత్రి నుంచి బస్సులు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోతాయని ఆర్టీసీ జాక్ స్పష్టం చేసింది. అయితే సమ్మేపై చర్చలకు మాత్రం తాము ఎప్పుడు సిద్దమే అని ఆర్టీసీ జాక్ నేతలు స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు బస్సులు బంద్ అని తెలియడంతో జనాలు ఎలా తమ ప్రయాణాలు చేయాలని తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సమ్మే వేళ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఆర్టీసీ జాక్ కు యాజమాన్యంనుంచి చర్చలకు రావాలని పిలుపు అందింది. దీనిపై సమయం, స్థలంమరి కాసేపట్లో తెలియజేస్తామని ఫోన్ కాల్ వచ్చింది.
ఈ మేరకు ఆర్టీసీ ఈడీ వెంకన్న, సీపీఎం ఉషాదేవీ నుంచి జాక్ నేతలకు సందేశం పంపారు. బస్ భవన్, మినిస్టర్స్ క్వార్టర్స్ లేదా సెక్రేటేరియేట్ లో జేఏసీ నేతలతో ఆర్టీసీ యాజమాన్యం చర్చలు జరుపనుంది. ఈ క్రమంలో సమ్మేనగారాకు కొన్ని గంటల వేళ ఈ పరిణామం సర్వత్రా ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఉన్నత స్థాయి అధికారులతో కమిటీ..
తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఆర్టీసీ) ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. ఆర్టీసీ కార్మికుల సర్వీస్ రూల్స్, ఇతర పెండింగ్ సమస్యలపై అధ్యయనం చేసేందుకు ఉన్నత స్థాయి అధికారులతో కూడిన ఒక ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అంతే కాకుండా ఈ కమిటీ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన తేదీ నుంచి 4 వారాల వ్యవధిలోగా అధ్యయనం పూర్తి చేసి, ప్రభుత్వానికి తుది నివేదికను సమర్పించాలని సర్కార్ స్పష్టం చేసింది.
ఈ కమిటీకి చైర్మన్ గా రవాణా, రోడ్లు భవనాల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి వ్యవహరించనున్నారు. కార్మిక, ఉపాధి, శిక్షణ, కర్మాగారాల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి, అలాగే ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఇందులో సభ్యులుగా ఉంటారు. టీజీఆర్టీసీ వైస్ ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఈ కమిటీలో సభ్యుడిగా, కన్వీనర్గా ఉంటారు.
