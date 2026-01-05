English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Sajid Akram: ఆస్ట్రేలియా ఉగ్రదాడి ఘటన వెనక విస్తుపోయే నిజాలు..!

Sajid Akram: ఉపాధికోసం కడుపుచేత పట్టుకుపోయి… అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద కార్యకర్తలుగా కాలం గడుపుతున్నారు. మానవ ప్రాణాలను నిలువునా తీయాలనే రాక్షస స్వభావం… ఉగ్రవాదుల నరనరాల్లో జీర్ణించుకు పోయింది. జనం రద్ధీగా ఉండే చోట బాంబులు పేల్చడం… తుపాకుల తూటాలతో పెట్రేగిపోయే విషయం దుర్మార్గానికి పరాకాష్ట.ప్రపంచ దేశాల్లో ఏమూలనైనా ఉగ్రవాదుల అలజడి జరిగితే దాని మూలాలు హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నాయని పోలీసులు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఇంతకీ ఎవరు వారు? ఆస్ట్రేలియాకు ఎందుకు వెళ్లారు?   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 5, 2026, 07:15 AM IST

Australia Terror Attack: ఖండాంతారాలు దాటిన ఉగ్రవాద క్రూరత్వానికి 15 మంది అమాయకులు బలిపశువులయ్యారు. ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై తుపాకుల తూటాలు అక్కడి ప్రజలను వణికించాయి. సిడ్నీ బోండీ బీచ్ లో హనుక్కా ఉత్సవంలో ఉగ్రవాదుల కాల్పులు కలకలం రేపాయి. ఆనందంగా పండుగలో ఎంజాయ్ చేస్తుంటే.. తుపాకుల కాల్పులు విషాదాన్ని మిగిల్చాయి. అక్కడ కాల్పులకు తెగబడిన దుర్మార్గులు హైదరాబాద్ వాసులుగా తేలింది. ఇది ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీలోని బోండీ బీచ్. ఇక్కడి యూదులందరూ హనుక్కా సెలబ్రేషన్స్ మూడ్ లో ఉన్నారు.  హనుక్కా  అంటే  ప్రతిష్ఠ  లేదా  అంకితం  అని అర్థం. హనుక్కా.. ఎనిమిది రోజుల పండుగ, దీనిని  లైట్స్ పండుగ  అని కూడా అంటారు, ఇది జెరూసలేం దేవాలయాన్ని తిరిగి ప్రతిష్టించినప్పుడు జరిగిన అద్భుతాన్ని స్మరించుకోవడానికి జరుపుకుంటారు, ఇక్కడ ఒక రోజుకు సరిపడా నూనె … అద్భుతం జరిగి ఎనిమిది రోజులు వెలిగిందని నమ్మకం. ఈ పండుగలో హనుక్కా గ్రీకు పాలనపై యూదుల విజయాన్ని, వారి సంస్కృతిని, విశ్వాసాన్ని జరుపుకుంటారు, తొమ్మిది కొవ్వొత్తుల దీపం వెలిగించడం, నూనెతో చేసిన వంటకాలు తినడం, డ్రేడెల్ ఆడటం, బహుమతులు ఇవ్వడం వంటివి చేస్తారు. 

సిడ్నీవాసులు ఆనందంగా నిర్వహించే పండుగ సంబరంలో ఉగ్రమూకలు తుపాకుల తూటాలతో అలజడి సృష్టించారు. 15 కుటుంబాల్లో పెను విషాధాన్ని నింపారు. చాలామంది తీవ్రంగా గాయపడి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. కాల్పులకు తెగబడిన ఇద్దరు దుర్మార్గులపై అక్కడి యూదులు తిరగబడ్డారు. ఒకరిని పట్టుకున్నారు.పట్టుబడిన నరరూప రాక్షసుడిని అక్కడే హతమార్చేశారు. తప్పించుకునే ప్రయత్నంచేసిన మరొరిని సిడ్నీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ దారుణానికి పాల్పడింది ఉగ్రవాదులేనని ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం తేల్చింది.

సమాచారం అందుకున్న ఆస్ట్రేలియా పోలీసులు గాయపడిన వారిని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స చేయించేందుకు సహకరించారు. కాల్పులకు తెగబడిన ఇద్దరూ ఉగ్రవాదులని గుర్తించారు. వారిలో యాభై ఏళ్ల వయసున్న సాజిద్ అక్రమ్ ప్రాణాలు కోల్పోగా… పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన దుండగుడిని నవీద్ అక్రమ్ గా గుర్తించారు.ఆస్ట్రేలియాలో కాల్పులు జరిపిన నిందితుల్లో ఒకడైన సాజిద్ అక్రమ్  మృతి చెందాడు.  అతని వద్ద భారత్ పాస్‌పోర్టు ఉన్నట్లు ఆస్ట్రేలియా అధికారులు గుర్తించారు. అతడు హైదరాబాద్ నుంచి పాస్‌పోర్టు పొందినట్లు తెలిపారు. సాజిద్ అక్రమ్ హైదరాబాద్ వ్యక్తి అని వెల్లడించారు.

హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీ నివాసి సాజిద్ అక్రమ్ బీకామ్ చదువుకున్నాడు. ఉపాధికోసం విద్యార్థి వీసాపై 1998లో ఆస్ట్రేలియా వెళ్లాడు. అక్కడే పనిచేసుకుంటూ.. పరిచయమైన యూరోపియన్‌ యువతి వెనెరా గ్రోసోను వివాహం చేసుకున్నాడు. వీళ్లిద్దరికీ ఒక కొడుకు, ఒక కూతురు పుట్టారు. ఆస్ట్రేలియాలో స్థిరపడిన తర్వాత కుటుంబ సంబంధ ఆస్తుల పంపకం, అమ్మకం గురించి ఆరు సార్లు హైదరాబాద్ వచ్చినట్లు తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తెలిపారు.2017లో తండ్రి చనిపోయిన సమయంలో ఒకసారి హైదరాబాద్‌ వచ్చి వెళ్లాడని పేర్కొన్నారు. 2022లో హైదరాబాద్‌లోని టోలీచౌకీలో ఉన్న ఆస్తులను అమ్ముకొని వెళ్లినట్లు చెప్పారు. తెలంగాణలో సాజిద్‌పై ఎలాంటి క్రైమ్‌ రికార్డ్స్‌ లేవని వెల్లడించారు. ఆస్ట్రేలియా వెళ్లిన తర్వాత 2001లో తన వీసాను పార్టనర్‌ వీసాగా మార్చుకున్నాడు.. 2002లో రెసిడెంట్‌ వీసాను పొందినట్లు తెలిసింది. ఇప్పటికీ సాజిద్‌ ఇండియన్‌ పాస్‌పోర్టు కలిగి ఉన్నాడని.. అతని పిల్లలు మాత్రం ఆస్ట్రేలియా పౌరసత్వం ఉందని చెప్పారు.

సాజిద్‌ అక్రమ్ హైదరాబాద్ నుంచి ఫిలిప్పిన్స్, పాకిస్థాన్ వెళ్లినట్లు నిఘా వర్గాలు అనుమానిస్తున్నాయి. ఈ మేరకు సాజిద్ కుటుంబ సభ్యుల వివరాల కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర నిఘా వర్గాలు ఆరా తీస్తున్నాయి. ఆస్ట్రేలియాలో స్థిరపడి అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలు పెంచుకుని కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నట్లు సమాచారం.
(జీ న్యూస్ డెస్క్ సౌజన్యంతో)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

