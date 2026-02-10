English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Schools Holiday: హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో భూకంపం.. పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించిన అధికారులు!

Schools Holiday: హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో భూకంపం.. పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించిన అధికారులు!

Hyderabad Schools Holiday 11 Feb 2026: గాజులరామారం డివిజన్ పరిధిలో మంగళవారం భూమి వెలుపల భారీ శబ్దంతో భూ ప్రకంపనలు వచ్చాయి. దీని కారణంగా ముందస్తు జాగ్రత్తగా పిల్లల పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. దీంతో కొద్దిసేపు ఆయా ప్రాంతాల్లో గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడింది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 10, 2026, 03:24 PM IST

Schools Holiday: హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో భూకంపం.. పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించిన అధికారులు!

Hyderabad Schools Holiday Tomorrow: హైదరాబాద్‌లోని గాజులరామారం డివిజన్ పరిధిలో మంగళవారం ఉదయం ఒక్కసారిగా భూమి దాదాపు నాలుగు నుంచి ఐదు సెకండ్ల పాటు కనిపించింది. దీంతో స్థానికులంతా తీవ్రభయాందోళనకు గురయ్యారు. ముఖ్యంగా మెట్కాన్‌గూడ ప్రాంతంలో భారీ శబ్దంతో కూడిన ప్రకంపనులు వచ్చినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. దీంతో వారు ఇళ్ళ నుంచి బయటికి పరుగులు తీసినట్లు తెలిపారు. ఒక్కసారిగా భారీ శబ్దం రావడంతో తీవ్రభయాందోళనలు చెందారు. 

మీడియాతో స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఉదయం 10 గంటల సమయంలో అకస్మాత్తుగా భూమి వెలపల నుంచి పెద్ద శబ్దం వినిపించిందని.. ఆ వెంటనే భూమి కనిపించినట్లు అనిపించడంతో వారంతా షాక్కు గురయ్యారని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇదే సమయంలో ఆ ప్రకంపనల దాటికి ఇంట్లో సామాన్లు కదడంతో పాటు పాత్రలు కింద పడిపోవడంతో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకొని.. వారంతా రోడ్లపైకి వచ్చినట్లు తెలిపారు. 

మెట్కాన్‌గూడలోనైతే.. ఉన్నట్టుండి భారీ శబ్దం రావడంతో.. ఇంట్లో ఉన్న తలుపులతో పాటు కిటికీలు వణికి పోయినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.. ఇక కొంతమంది భూకంపమేనని భయపడి పిల్లలతో కలిసి బయటకు పరుగులు తీసిన సందర్భం కూడా వచ్చిందని వారు మీడియాకు తెలిపారు..

భూ ప్రకంపనల నేపథ్యంలో విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని స్థానికంగా ఉన్న పాఠశాలల యాజమాన్యాలు అప్రమత్త మైనట్లు తెలుస్తోంది. ముందస్తు జాగ్రత్తగా పాఠశాలలకు తక్షణమే సెలవులు ప్రకటించి.. విద్యార్థులను సురక్షితంగా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు.. అకస్మాత్తుగా పాఠశాలలకు సెలవులు ఇవ్వడంతో ఆ ప్రాంతంలో కాసేపు గందరగోల పరిస్థితి నెలకొన్నట్లు తెలుస్తోంది. పాఠశాలలో మళ్లీ 11వ తేదీన తెరుచుకోబోతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై స్థానికుల్లో పలు అనుమానాలు రేకెత్తుతూ వస్తున్నాయి.. ఈ భూప్రకంపనలనేవి ప్రకృతి సహజ సిద్ధంగా వచ్చినవా? లేక సమీపంలో ఏమైనా భారీ పేలుడు పదార్థాలు ప్రయోగించడం వల్ల వచ్చిన శబ్దమా? అనే కోణంలో విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతోంది.. అయితే, అధికారులు దీనిపై అధికారికంగా స్పందించాల్సి ఉంది.. ముఖ్యంగా గనుల తవ్వకాల్లో వాడే జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలుళ్ల వల్ల కూడా ఇలాంటి శబ్దాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని కొందరు నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

