Major Accident Averted In Secunderabad hisar Express: సికింద్రాబాద్ హిస్సార్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలుకు పెను ప్రమాదం తప్పింది. రైలు చక్రం విరిగిపోవడంతో అక్కడికక్కడే నిలిచిపోయింది. అప్రమత్తమైన అధికారులు దక్షిణ ఎక్స్ప్రెస్ ను ఉప్పల్ స్టేషన్లో నిలిపివేశారు. ప్రస్తుతం రైల్వే సిబ్బంది యుద్ధ ప్రాతిపాదికన మరమ్మతులు కూడా చేపట్టారు. కరీంనగర్ లోని మడిపల్లి శివారులో రైలు ఇంజిన్ చక్రం గురువారం తెల్లవారుజామున 2 గంటలకు విడిపోయింది. అప్పటి నుంచి రైలు అక్కడే నిలిచిపోయింది. ఈ ఘటనలో ప్రయాణికుల సురక్షితంగా ఉన్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగలేదు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
సమాచారం అందుకున్న రైల్వే అధికారులు వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టి వేరే ఇంజన్ సహాయంతో ఉప్పల్ రైల్వే స్టేషన్ కు తరలించారు. ప్రయాణీకులు అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇబ్బందులు పడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ముందుగానే చెక్ చేసుకుని అధికారులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకపోవడంతో వారు కాస్త ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
సికింద్రాబాద్-హిస్సార్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలుకు తప్పిన పెను ప్రమాదం
సికింద్రాబాద్-హిస్సార్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇంజన్ చక్రం విరిగిపోవడంతో ఉప్పల్ సమీపంలోని మడిపల్లి వద్ద రైలు నిలిచిపోయింది. సుమారు నాలుగు గంటల పాటు రైలు ఆగిపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. రైల్వే అధికారులు మరమ్మతుల… pic.twitter.com/20LoEbuVG5
— Telugu Stride (@TeluguStride) March 5, 2026
