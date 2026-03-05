English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Secunderabad: సికింద్రాబాద్‌ హిస్సార్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు తప్పిన పెను ప్రమాదం.. ట్రైన్‌ను వెంటనే ఆపేసిన అధికారులు..!

Secunderabad: సికింద్రాబాద్‌ హిస్సార్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు తప్పిన పెను ప్రమాదం.. ట్రైన్‌ను వెంటనే ఆపేసిన అధికారులు..!

Major Accident Averted In Secunderabad hisar Express: సికింద్రాబాద్ హిస్సార్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలుకు ఘోర ప్రమాదం తప్పింది. కరీంనగర్ మడిపల్లి శివారులో ఉన్నట్టుండి రైలు ఇంజిన్ చక్రం విరిగిపోయింది. గురువారం తెల్లవారుజామున 2 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం తప్పింది. ఇక ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు. అధికారులు వెంటనే రైలు నిలిపివేశారు. అసలు ఏం జరిగింది? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 5, 2026, 11:25 AM IST

Secunderabad: సికింద్రాబాద్‌ హిస్సార్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు తప్పిన పెను ప్రమాదం.. ట్రైన్‌ను వెంటనే ఆపేసిన అధికారులు..!

Major Accident Averted In Secunderabad hisar Express: సికింద్రాబాద్ హిస్సార్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలుకు పెను ప్రమాదం తప్పింది. రైలు చక్రం విరిగిపోవడంతో అక్కడికక్కడే నిలిచిపోయింది. అప్రమత్తమైన అధికారులు దక్షిణ ఎక్స్‌ప్రెస్ ను ఉప్పల్ స్టేషన్లో నిలిపివేశారు. ప్రస్తుతం రైల్వే సిబ్బంది యుద్ధ ప్రాతిపాదికన మరమ్మతులు కూడా చేపట్టారు. కరీంనగర్ లోని మడిపల్లి శివారులో రైలు ఇంజిన్ చక్రం గురువారం తెల్లవారుజామున 2 గంటలకు విడిపోయింది. అప్పటి నుంచి రైలు అక్కడే నిలిచిపోయింది. ఈ ఘటనలో ప్రయాణికుల సురక్షితంగా ఉన్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగలేదు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

సమాచారం అందుకున్న రైల్వే అధికారులు వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టి వేరే ఇంజన్ సహాయంతో ఉప్పల్ రైల్వే స్టేషన్ కు తరలించారు. ప్రయాణీకులు అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇబ్బందులు పడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ముందుగానే చెక్ చేసుకుని అధికారులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకపోవడంతో వారు కాస్త ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

 

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

