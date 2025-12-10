English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Seethakka: గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌పై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విమర్శలకు సీతక్క స్ట్రాంగ్‌ కౌంటర్‌

Seethakka vs Harish Rao: ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌ ఘోరంగా విఫలమవడంపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ చేస్తున్న విమర్శలకు మంత్రి సీతక్క స్ట్రాంగ్‌ కౌంటర్‌ ఇచ్చారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని మండిపడ్డారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 10, 2025, 11:50 PM IST

Seethakka Press Meet:అట్టహాసంగా రెండు రోజుల పాటు జరిగిన గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌ లోపాలు, తప్పిదాలు బయటకు పొక్కడంతో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు చేస్తోంది. తాజాగా ఆ విమర్శలకు మంత్రి సీతక్క స్ట్రాంగ్‌ కౌంటర్‌ ఇచ్చారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ చేస్తున్న విమర్శలు, ఆరోపణలను తిప్పికొట్టే ప్రయత్నం చేశారు. తప్పుడు ప్రచారంతో బీఆర్ఎస్ కాలం వెళ్లదీస్తోందని మండిపడ్డారు. గోబ్బెల్స్ పార్టీగా మారిందని సీతక్క విమర్శించారు.

గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌ను మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు 'ఇది గ్లోబల్ సమ్మిట్ కాదు.. గొబ్బెల్స్ సమ్మిట్' అని వ్యాఖ్యనించడంపై మంత్రి సీతక్క తీవ్రంగా స్పందించారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్‌ విజయవంతంగా కొనసాగుతుండడం హరీశ్‌ రావుకు అసహనంగా మారిందని తెలిపారు. తెలంగాణకు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు ప్రవహిస్తుంటే బీఆర్ఎస్ నాయకుల గుండెల్లో మంట పుడుతోందని ఎద్దేవా చేశారు. రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందకూడదన్న కోరికతోనే బీఆర్ఎస్ నాయకులు కళ్లల్లో నిప్పులు పోసుకొని మాట్లాడుతున్నారని సీతక్క మండిపడ్డారు.

కేసీఆర్ కుటుంబ అహంకారమే హరీశ్‌ రావు మాటల్లో ప్రతిఫలిస్తోందని, విజన్ ఉన్న నాయకులను ఎప్పుడూ చులకన చేసి మాట్లాడడం హరీశ్‌ రావు నైజమని సీతక్క తెలిపారు. ఖరీదైన భూములను పప్పుబెల్లాల ధరలకు అమ్ముకున్న చరిత్ర బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెద్దలదేనని, నైతికంగా మాట్లాడే అర్హత వారికే లేదని ప్రకటించారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్ అసలు ఉద్దేశం గ్రామీణ నిరుద్యోగ యువతకు కొత్త అవకాశాలు కల్పించడమేనని స్పష్టం చేశారు. దేశ-విదేశీ కంపెనీలు భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొస్తున్నాయని, వేలకొద్దీ ఉద్యోగాల ఒప్పందాలు కుదురుతున్నాయని సీతక్క వెల్లడించారు. నిరుద్యోగులను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించి చివరకు వదిలేసింది కేసీఆర్ కుటుంబమేనని చెప్పారు. అయితే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీతో పాటు ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా విశాలమైన అవకాశాలు కల్పిస్తోందని సీతక్క తెలిపారు.

ప్రపంచంతో పోటీపడేలా తెలంగాణను ప్రతి రంగంలో తీర్చిదిద్దామనే సాక్ష్యం ఈ సమ్మిట్ విజయమేనని సీతక్క పేర్కొన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ గోబ్బెల్స్ పాఠశాలను అనుసరిస్తోందని వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. కానీ తెలంగాణ ప్రజలకి వారి నైజం తెలుసునని.. గ్లోబల్ సమ్మిట్ విజయమే వారి అవాస్తవాలను చెదరగొడుతుందని ప్రకటించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Seethakkabrs partyHarish RaoGlobal SummitMulugu

