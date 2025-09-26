English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Airport: శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టు క్లోజ్.. ? గన్నవరంకు ఫైట్స్ మళ్లింపు..

Hyderabad Airport Closed: బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడన ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమానాల ల్యాండింగ్ కు తీవ్ర ఇబ్బందులు నెలకొన్నాయి. దీంతో ఈ విమానాలను దారి మళ్లిస్తున్నారు విమానాశ్రయ ఏటీసీ అధికారులు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 26, 2025, 12:31 PM IST

Trending Photos

Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
5
BSNL New Recharge Plan
Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Ameesha patel
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Idli Dosa For Diabetics: షుగర్ పేషంట్స్ ఇడ్లీ, దోశ తినొచ్చా.. తినకూడదా.. బయటపడిన షాకింగ్ నిజం..
5
Idli For Diabetics
Idli Dosa For Diabetics: షుగర్ పేషంట్స్ ఇడ్లీ, దోశ తినొచ్చా.. తినకూడదా.. బయటపడిన షాకింగ్ నిజం..
Hyderabad Airport: శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టు క్లోజ్.. ? గన్నవరంకు ఫైట్స్ మళ్లింపు..

Hyderabad Airport Closed: శంషాబాద్‌ ఎర్‌పోర్టులో విమానాల ల్యాండింగ్‌కు వాతావరణం అనుమతించకపోవడంతో..పలు విమానాలను దారి మళ్లించారు అధికారులు. పలు విమానాలను గన్నవరం ఎయిర్‌పోర్టుకు దారి మళ్లించినట్టు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో కోల్‌కత్త-హైదరాబాద్‌, బాంబే- హైదరాబాద్‌, పూణే-హైదరాబాద్‌ విమానాలను గన్నవరం ఎయిర్‌ పోర్టుకు దారి మళ్లించారు. దీంతో ప్రయాణికులు లబో దిబో మంటున్నారు. అత్యవసర పనుల నిమిత్తం హైదరాబాద్ వెళ్లాల్సిన ప్రయాణికులు వాతావరణం సహకరించకపోవడంతో విమానాలను దారి మళ్లించారు. ఇక శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో దట్టంగా మేఘాలు అల్లుకున్నాయి. దీంతో కింద ఎక్కడా దిగాలో తెలియకపోవడంతో విమానాల దారి మళ్లింపు చేపట్టినట్టు తెలిపారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

హైదరాబాద్‌లో రాత్రి నుంచి ఎకదాటిగా వర్షం పడుతోంది. దీంతో శంషాబాద్‌ ఎయిర్‌ పోర్టులో రన్‌వేపై వర్ష నీరు చేరింది. దీంతో పలు విమానాలను గన్నవరం ఎయిర్‌పోర్టుకు దారి మళ్లించారు.ప్రస్తుతం శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో యుద్ధ ప్రాతిపదికన నీటిని తోటి పోస్తున్నారు. ఇది ఈ రోజు రాత్రి వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు ప్రయాణికులు... శంషాబాద్ కు ప్రత్యామ్నాయం గా బేగంపేట కానీ.. హకీంపేట ఎయిర్ ఫోర్స్ కు  దారి మళ్లిస్తే బాగుంటుందనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. ఇది సెక్యూరిటికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి. 

ఈ నేపథ్యంలో శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఏదైనా ఇబ్బందులు తలెత్తినపుడు.. బేగంపేట కానీ.. హకీంపేట ఎయిర్ పోర్ట్ లో లాండ్ చేస్తే ప్రయాణికులు కూడా సులభంగా అక్కడ నుంచి తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. హకీంపేట కూడా ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు దగ్గరో ఉంది కాబట్టి హైదరాబాద్ లో పనిపై వచ్చిన వారికి పెద్దగా ఇబ్బందులు ఉండకపోవచ్చు. బేగంపేటలో లాండ్ చేస్తే.. సరిగ్గా హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున దిగినట్టు అవుతుంది. ఏ రకంగా చూసిన శంషాబాద్ వంటి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఇబ్బందులు తలెత్తితే.. ఈ ఎయిర్ పోర్ట్ లను ప్రత్యామ్నాయంగా పరిశీలిస్తే బాగుంటుంది. ఎక్కడో వందల కిలోమీటర్ల దూరంలోని గన్నవరంలో లాండ్ చేస్తే ప్రయాణికులు తిప్పలు తప్పించి మరేమి ఉండదని నెటిజన్స్ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. 

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Hyderabad Airport CloseRGI Airport ClostRajiv Gandhi International Airport closedHyederabad International Airport close

Trending News