DGP Shivadhar Reddy Video: మాదీ ఓన్లీ ఖాకీ బుక్.. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై నూతన డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Shivadhar reddy takes charge as dgp video: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు ఇటీవల తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీగా ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ బదిలీలు చేసింది. ఈ క్రమంలో .. తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన డీజీపీగా శివధర్ రెడ్డిని రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు నియమించింది. ఈరోజు డీజీపీగా శివధర్ రెడ్డి బాధ్యతలు చేపట్టారు. పండితుల వేద మంత్రాల నడుమ డీజీపీగా శివధర్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ నేపథ్యంలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. మొదట రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
తెలంగాణలో పింక్ బుక్ లేదు, రెడ్ బుక్ లేదు, బ్లూ బుక్ లేదు
మాకు తెలిసిందల్లా ఖాకీ బుక్ మాత్రమే
సోషల్ మీడియాలో ఇష్టమొచ్చినట్లు కుటుంబ సభ్యులను కించపరిచేలా పోస్టులు పెడితే కఠిన చర్యలు తప్పవు - డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి pic.twitter.com/k5wo5Pjrbj
తమ ముందు ఉన్న మొదటి టాస్క్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలన్నారు. ఎన్నికలు శాంతియుత వాతావరణంలో జరిగేలా నిర్వహిస్తామన్నారు. సోషల్ మీడియాలో కాంట్రవర్సీ పోస్టులు పెడితే కఠిన చర్యలుంటాయన్నారు. తమకు ఉన్నదంతా ఖాకీ బుక్.. మాకు పింక్ బుక్ లు, ఇతర బుక్ ల గురించి తెలియదన్నారు.
ఇతరుల వ్యక్తిత్వ హనానికి పాల్పడేలా సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని నూతన డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. అదే విధంగా.. సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఈగల్ టీంలకు పూర్తి సహకారం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు.. పోలీస్ శాఖలో 17,000 ఖాళీలు ఉన్నాయని.. ఆ నియామకాలు పూర్తి అయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. పోలీసింగ్ వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొస్తామన్నారు. అదే విధంగా మావొయిస్టులు జన జీవన స్రవంతిలో కలిసిపోవాలన్నారు.
మావోయిస్టు పొలిట్ బ్యూరో మల్లోజుల వేణు గోపాల్ ఇటీవల ఒక ప్రకటన రిలీజ్ చేశారని.. బయటకు రావడానికి, ఆయుధాలు వదిలి పెట్టడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నామంటూ ప్రకటన విడుదల చేశారన్నారు.
కానీ వేణుగోపాల్ ఇచిన స్టేట్మెంట్ను జగన్ ఖండించారని.. ప్రజా పోరాట పంథా విజయవంతం కాలేదని, మావోయిస్టులే అంటున్నారని డీజీపీ వెల్లడించారు. పోలీసులు వేధిస్తారని అపోహలు పెట్టుకొవద్దన్నారు. చాలా మంది ఇప్పటికే లొంగిపొవడానికి సిద్దంగా ఉన్నారని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
