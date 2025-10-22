English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Maganti Sunitha: 'మాగంటి సునీత భార్యనే కాదు..' జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో సంచలన ట్విస్ట్..!

Maganti Sunitha: 'మాగంటి సునీత భార్యనే కాదు..' జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో సంచలన ట్విస్ట్..!

Jubilee Hills By Election: మాగంటి గోపినాథ్ భార్య మాగంటి సునీత కాదంటూ సంచలన ఆరోపణలు వెలువడుతున్నాయి. మాగంటి గోపీనాథ్ కుమారుడిగా చెప్పుకుంటున్న తారక్ ప్రధుమ్న ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 22, 2025, 03:55 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
6
Salary Hike
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరం.. 186 శాతం జీతం పెంపు
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
7
Gold rates
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday 2025: అక్టోబర్ 22న బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకో తెలుసా..?
Maganti Sunitha: 'మాగంటి సునీత భార్యనే కాదు..' జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో సంచలన ట్విస్ట్..!

Jubilee Hills By Election: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో సంచలన ట్విస్ట్ వెలుగులోకి వచ్చింది. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సునీత మాగంటిపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు వెలువడుతున్నాయి. దివంగత ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ ఏకైక చట్టబద్ధమైన కుమారుడిగా చెప్పుకుంటున్న తారక్ ప్రధుమ్న కోసరాజు ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాశారు. సునీత తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారని.. చాలా విషయాలను దాచిపెట్టారని ఆయన లేఖలో ఆరోపించారు. "గోపీనాథ్ 1998 ఏప్రిల్ 29న కోసరాజు మాలిని దేవిని చట్టబద్ధంగా వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వివాహం ఆయన మరణం వరకు కొనసాగింది. డివోర్స్ జరగలేదు. నేను వారి ఏకైక చట్టబద్ధ కుమారుడిని.

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే సునీత మాగంటి గోపీనాథ్‌తో లివ్-ఇన్ రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉండేవారు. ఆమెను ఆయన చట్టబద్ధ భార్యగా.. తన పిల్లలను చట్టబద్ధ వారసులుగా తప్పుగా చూపారని ఆరోపణ. ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో కూడా ఇలా తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారు. ఇది ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం, 1951 సెక్షన్ 125ఏను ఉల్లంఘించినట్టు అవుతుంది." అంటూ తారక్ ప్రధుమ్న లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఈ ఆరోపణలకు మద్దతుగా రాజేంద్రనగర్ డివిజన్ రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్ (ఆర్‌డీఓ) 2025 అక్టోబర్ 11న జారీ చేసిన ఆర్డర్‌ను (రిఫరెన్స్ నెం.సి/2100/2025) ఆయన జతచేశారు. ఈ ఆర్డర్‌లో సునీత తప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికెట్ పొందారని.. గోపీనాథ్ మొదటి వివాహ విషయాలను దాచిపెట్టారని అన్నారు. దీంతో ఆ సర్టిఫికెట్‌ను (నెం. సి/08/2025-262, తేదీ 04.07.2025) రద్దు చేశారరని.. సునీత గోపీనాథ్ చట్టబద్ధ భార్య కాదని ఆర్‌డీఓ ధృవీకరించారని తెలిపారు.

ప్రస్తుతం అమెరికాలో నివసిస్తున్న తారక్ ప్రధుమ్న.. ఎన్నికల కమిషన్‌కు ఈ లేఖలో అఫిడవిట్ ధృవీకరణ చేయాలని కోరారు. తప్పుడు సమాచారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని, అభ్యర్థిత్వాన్ని రద్దు చేయాలన్నారు. అవసరమైతే తాను హైదరాబాద్‌కు వచ్చి సహకరిస్తానని చెప్పారు. ఆర్‌డీఓ ఆర్డర్, తప్పుడు ఫ్యామిలీ సర్టిఫికెట్, తల్లిదండ్రుల వివాహ ఫోటోలు (1998), తన బర్త్ సర్టిఫికెట్ లేఖకు జత చేశారు. 

అయితే ఈ ఆరోపణలపై మాగంటి సునీత వైపు నుంచి ఇంకా స్పందన రాలేదు. ఎన్నికల కమిషన్ ఈ విషయంపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో చూడాలి. ఇటీవలి ఎన్నికలలో సునీత ఆస్తుల వివరాలు ప్రకటించారు. ఓటర్ జాబితాలో మోసాల ఆరోపణలపై కోర్టుకు వెళ్లారు. జూబ్లీహిల్స్ నామినేషన్ల స్క్రూటీని కొనసాగుతున్న వేళ ఈ ఆరోపణలు సంచలనం రేకిత్తిస్తున్నాయి.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Maganti SunithaMaganti Sunitha NewsJubilee Hills By ElectionJubilee Hills By Election Updates

Trending News