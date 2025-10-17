English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Hyderabad Secret Camera: అద్దె ఇంట్లో ఉన్న వారికి బిగ్ అలర్ట్.. బాత్ రూమ్‌లో సీక్రెట్ కెమెరా పెట్టి..!

Hyderabad Secret Camera: అద్దె ఇంట్లో ఉన్న వారికి బిగ్ అలర్ట్.. బాత్ రూమ్‌లో సీక్రెట్ కెమెరా పెట్టి..!

Hidden Camera in Bathroom: తమ ఇంట్లో అద్దెకు ఉంటున్న వారి బాత్‌రూమ్‌లో ఇంటి యజమాని సీక్రెట్ కెమెరా పెట్టించడం కలకలం రేపుతోంది. హైదరాబాద్ మధురానగర్‌లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 17, 2025, 01:46 PM IST

Hyderabad Secret Camera: అద్దె ఇంట్లో ఉన్న వారికి బిగ్ అలర్ట్.. బాత్ రూమ్‌లో సీక్రెట్ కెమెరా పెట్టి..!

Hidden Camera in Bathroom: హైదరాబాద్‌లో షాకింగ్ ఘటన వెలుగు చూసింది. మధురానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని జవహర్ నగర్‌లో ఓ ఇంటి యజమాని చేసిన నిర్వాకం అందరినీ షాక్‌కు గురిచేస్తోంది. తన ఇంట్లో అద్దెకు ఉంటున్న వారి బాత్ రూమ్‌లోని బల్బ్ హోల్డర్‌లో సీక్రెట్ కెమెరా అమర్చడం కలకలం రేపుతోంది. ఎలక్ట్రీషియన్‌తో కలిసి యజమాని ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో దంపతులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఇంటి వద్దకు చేరుకున్న పోలీసులు.. బాత్‌ రూమ్‌లోని హోల్డర్‌ను పరిశీలించి సీక్రెట్ కెమెరా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు గుర్తించారు. ఇంటి యాజమానిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. ఎలక్ట్రీషియన్ పరారీలో ఉన్నాడు. వివరాలు ఇలా..

ఓ ప్రైవేట్ సంస్థలో పనిచేస్తున్న 23 ఏళ్ల మహిళ.. జవహర్ నగర్‌లో అశోక్ యాదవ్ అనే వ్యక్తి ఇంట్లో తన భర్తతో కలిసి అద్దెకు ఉంటున్నారు. అక్టోబర్ 4వ తేదీన బాత్‌ రూమ్‌లో లైట్ పనిచేయడం లేదంటూ ఆమె ఇంటి యజమానికి తెలియజేసింది. దానిని సరి చేయించేందుకు చింటూ అనే ఎలక్ట్రీషియన్‌ను యజమాని అశోక్ యాదవ్ తీసుకువచ్చాడు. బాత్‌రూమ్‌లో హోల్డర్‌లో కొత్త బల్బ్ పెట్టించాడు. అదేసమయంలో బల్బ్‌తోపాటు అందులో సీక్రెట్ కెమెరా ఏర్పాటు చేశారు.

అద్దెకు ఉంటున్న మహిళ స్నానం చేస్తున్న వీడియోలను కెమెరాలో రికార్డు చేశారు. ఈ నెల 13వ తేదీన బాధిత మహిళ భర్త బల్బ్ హోల్డర్‌లో కొంచెం వదులుగా ఉండడం గమనించాడు. మొత్తం తీసి చూద్దామని ఫ్లాష్ లైట్ వేసుకుని పరిశీలించగా.. హోల్డర్‌లో కెమెరా ఉండడం గమనించి షాక్‌కు గురయ్యాడు. వెంటనే ఇంటి యజమాని అశోక్ యాదవ్‌ను నిలదీయగా.. సమాధానం దాటవేశాడు. పోలీసులకు చెప్పవద్దని తమను హెచ్చరించినట్లు తెలుస్తోంది. దంపతులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు మధురానగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇంటి యజమాని అశోక్ యాదవ్‌ను అదుపులోకి తీసుకోగా.. పరారీలో ఉన్న ఎలక్ట్రీషియన్ చింటు కోసం గాలిస్తున్నారు. ఈ ఘటనతో హైదరబాద్‌ నగరంలో అద్దెకు ఉంటున్న వారు అప్రమత్తం అయ్యారు. తమ ఇళ్లలో ఇలాంటి కెమెరాలు ఉన్నాయో ఏమో అని చెక్ చేసుకుంటున్నారు.

