  • Singer Mangli: మైక్రో ఫైనాన్స్ కేసులో కింగ్ పిన్ మంగ్లీ..?.. వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు.!.

Singer mangli microfinance case:  సింగర్ మంగ్లీ వివాదంలో తవ్వుతున్న కొద్ది కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా.. పోలీసులు రమావత్ మధును అరెస్ట్ చేసి విచారణ చేపట్టారు.ఈ క్రమంలో అనేక విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 17, 2026, 05:30 PM IST
  • మైక్రోఫైనాన్స్ మోసంలో మంగ్లీ కీ రోల్..?..
  • దర్యాప్తు స్పీడ్ పెంచిన పోలీసులు..

Singer mangli case Ramavath Madhu arrest by Hyderabad police: సింగర్ మంగ్లీ వివాదం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే దీనిపై లాయర్ సుబ్బు పంజాగుట్ట పీఎస్ లో మంగ్లీ, రమావత్ మధు, మంగ్లీ సోదరుడిపై ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై కౌంటర్ గా మంగ్లీ సైతం నార్సింగీ పీఎస్ లో, పంజాగుట్ట పీఎస్ లో లాయర్ సుబ్బుపై కేసు నమోదు చేసింది. దీనిపై దుమారం రాజుకుంది. ఈ  క్రమంలో తాజాగా.. పోలీసులు రమావత్ మధును అరెస్ట్ చేశారు. ముఖ్యంగా గోకులనందన, శుభ క్షేత్ర ప్రాజెక్ట్స్ పేరుతో వందల కోట్లను మధు గ్యాంగ్ వసూలు చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మైక్రో ఫైనాన్స్ వ్యాపారాల వెనుక మంగ్లీ ని చూపించి  రమావత్ మధు బిజినెస్  చేసినట్లు చెప్తున్నారు.

మంగ్లీ కోకపేట నివాసంలోనే మధు మైక్రో ఫైనాన్స్ కార్యకలాపాలు జరిగినట్లు సమాచారం. మంగ్లీ సోదరుడు శివ చౌహన్ తో కలిసి బాధితుల దగ్గర కోట్లు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. పబ్బులు, స్కూల్స్, వెంచర్స్ అంటూ అమాయకులకు మధు  మాయమాటలు చెప్పాడు. మంగ్లీ సోదరికి కాబోయే భర్త తానే అంటూ మధు ప్రచారం చేసుకున్నాడు. మరోవైపు మంగ్లీ మాత్రం దీన్ని ఖండించి, తన కుటుంబం జోలికి వెళ్లవద్దని స్పష్టం చేసింది. నిందితులు మధు, భరత్, శైలజ లతో కలిసి విల్లాల కన్ స్ట్రక్షన్ను చేపడ్తున్నట్లు ప్రచారం చేశారు.

రమావత్ మధు పేరు బయటకి రాకుండా బాధితులు హిమ కాంత్ రెడ్డి, న్యాయవాది సుబ్బారావు పైన మంగ్లీ ఫిర్యాదులు చేసింది.  వెంచర్లు స్టార్ట్ చేయకుండా బ్రోచర్స్ తో మోసాలకు తెరతీశారు.ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో వందల మంది మైక్రో ఫైనాన్స్ బాధితులు ఉన్నారు.

మరోవైపు లాయర్ మాత్రం మంగ్లీ విక్టిమ్ కార్డు ప్లే చేస్తుందని తనపై ఫిర్యాదు చేస్తుందని కానీ బాధితులపై కేసులను ఎందుకు పెట్టడంలేదన్నారు. బంజారా మహిళ అని, మీడియా నుంచి వచ్చానని, తన ఫ్యామిలీ అంటూ ఏడుచుకుంటూ విక్టిమ్ కార్డు ప్లే చేస్తుందని లాయర్ సుబ్బు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే.. దీని వెనకాల మంగ్లీ కీ రోల్ ప్లే చేసిందని వార్తలు నెట్టింట ప్రచారం అవుతున్నాయి. దీనిపై మాత్రం పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

