Singer Mangli: అవన్ని తప్పుడు ప్రచారాలు.. న్యాయవాదిపై నార్సింగి పీఎస్‌లో సింగర్ మంగ్లీ ఫిర్యాదు.. ఏమన్నారంటే..?

Singer mangli micro finance scam row: 150 కోట్ల మోసం చేశారంటూ తనపై లాయర్  సుభా సింగబోష్‌ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని సింగర్ మంగ్లీ వాపోయారు. అంతే కాకుండా మార్చి 21 న సుభా సియపోగు  పేరుతో తనను పరిచయం చేసుకున్న వ్యక్తి బెదిరించాడని మంగ్లీ నార్సింగీ పోలీసు స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 11, 2026, 04:22 PM IST
Singer mangli complain against Hyderabad lawyer over 150 crores scam: ప్రముఖ ఫోక్ సింగర్ మంగ్లీ రచ్చ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.  సుభా సియపోగు అనే న్యాయవాది తనపై అసత్య ఆరోపణలతో వేధిస్తున్నానంటూ నార్సింగి పోలీసులను  ఆశ్రయించారు. అంతేకాకుండా.. అతను కావాలని తనపై చేస్తున్నవన్ని ఆరోపణల్లో నిజంలేదన్నారు. తన పరువుకు భంగం కల్గజేసేందుకు ఈ కుట్రలకు తెరతీశారని నార్సింగి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.  ఈ క్రమంలో మంగ్లీ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. తాను మైక్రోఫైనాన్స్ పేరిట రూ.150 కోట్ల మోసానికి పాల్పడ్డానంటూ సుభా సింగబోష్‌ తప్పుడు ప్రచారంలో నిజంలేదన్నారు. మార్చి 21న సుభా సియపోగు పేరుతో ఒక వ్యక్తి తనను పరిచయం చేసుకున్నాడని, అప్పటి నుంచి తనతో అమర్యాదగా, బెదిరించే ధోరణిలో మాట్లాడారని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.

తనను కలవాలని సదరు వ్యక్తి తీవ్ర ఒత్తిడి చేశాడని, అందుకు నిరాకరించడంతో ఈ విధంగా తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేశాడని పోలీసులకు తన ఫిర్యాదులో చెప్పుకొచ్చింది.  తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేని కరెన్సీ నోట్లు ఉన్న వీడియోలను చూపించి, మరో వ్యక్తితో కలిసి తనపై అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు.

ఈ వివాదాలతో తనప్రతిష్ట, తన కుటుంబం పరువు దెబ్బతింటోందని సింగర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని నార్సింగి పోలీసుల్ని కోరింది.  సింగర్ మంగ్లీ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు లాయర్ సుభా సింగబోష్‌పై BNS సెక్షన్లు 79, 351(3) కింద కేసు నమోదు చేశారు.  మరోవైపు సింగర్ మంగ్లీపై లాయర్ సుభా సింగబోష్‌ పంజాగుట్ట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

పెట్టుబడుల పేరుతో సుమారు 100 మందిని మోసం చేసిందని ఆరోపించారు. బాధితుడ్నిమోసం చేయడమేకాకుండా, వారి తరఫున వకాల్తా పుచ్చుకున్న తనపై బెదిరింపులకు పాల్పడిందని పంజాగుట్ట పీఎస్ లో లాయర్ ఫిర్యాదు చేశాడు. బాధితుల నుంచి సుమారు రూ.150 కోట్ల నుంచి వరకు వసూళ్లు పాల్పడిందని పంజాగుట్ట పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేసింది.   ఈ మేరకు పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్‌లో మంగ్లీ, ఆమె సోదరుడు శివ, మరికొంతమందిపై కేసు నమోదు అయ్యిన విషయం తెలిసిందే.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

