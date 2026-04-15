Singer mangli emotional over fake microfinance allegations: సింగర్ మంగ్లీ వివాదం తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే దీనిపై రోజుకో ట్విస్ట్ లు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. లాయర్ సుబ్బారావు వర్సెస్ మంగ్లీ ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు. పంజాగుట్ట పీఎస్ లో లాయర్ సుబ్బారావు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఆ తర్వాత కౌంటర్ గా మంగ్లీ నార్సింగీ పీఎస్ లో, పంజాగుట్ట పీఎస్ లో తనపై నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఫిర్యాదు చేసింది. ఇటీవల హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ ను కలిసిన మంగ్లీ తాజాగా.. డీజీపీ ఆఫీస్ కు వెళ్లి మరీ మైక్రోఫైనాన్స్ వివాదంపై ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఈ కేసులో మధు అప్రూవర్ గా మారాడు. ఫిర్యాదు అనంతరం బైటకు వచ్చిన మంగ్లీ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
తనపై వస్తున్న ఆరోపణలతో చాలా నలిగిపోతున్నట్లు చెప్పారు. పాటలు తప్ప.. తనకు స్కాం లు తెలియవన్నారు. ఒకవేళ నేను తప్పు చేసి ఉంటే.. ఎలాంటి శిక్ష కి ఐనా రెడీ అంటూ స్పష్టం చేశారు. పేదరికం నుంచి వచ్చానని. డబ్బు విలువ తనకు తెలుసన్నారు. నెల రోజులుగా నా ప్రోగ్రామ్ లు, రికార్డింగ్స్ వదులుకున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. తనపై మీడియా ప్రచారం నిరాధార ఆరోపణలు ప్రజల్లోకి తప్పుగా వెళ్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన కుటుంబం కూడా ఒత్తిడికి గురౌతుందన్నారు. దయచేసి తన ఫోటోలు పెట్టుకుని ఫెక్ ప్రచారాలు చేయోద్దని మీడియాను వేడుకున్నారు.
బాధితులకు నేను అండగా ఉంటానన్నారు. మధు నాయక్, హిమాకాంత్ రెడ్డి, రామావత్ మధు, సిద్ధు, సుబ్బారావు పై డీజీపీ కి ఫిర్యాదు చేసినట్లు చెప్పారు. నేరగాళ్లే బాధితుల రూపంలో పోలీస్ స్టేషన్ కి వస్తున్నారని మంగ్లీ తరపు లాయర్ మాట్లాడారు. అసలు స్కాం చేసిన వాళ్ళే.. మీడియా ముందుకు వచ్చి బాధితులుగా మాట్లాడుతున్నారని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
Read more: Singer Mangli: మంగ్లీ వివాదంలో కీలక పరిణామం.. ఎన్ కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ సజ్జనార్ను కలిసిన సింగర్..
సుభాక్షేత్ర బిజినెస్ అనే పేరుతో కంపెనీ ఏర్పాటు చేసి ఎండీ గా మధు ఉన్నాడన్నారు. ప్రస్తుతం బాధితుడిగా మీడియా తో మాట్లాడుతున్న హిమాకాంత్ రెడ్డి నే ఆ కంపెనీగా ఎగ్జిగ్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నాడన్నారు. ఈ స్కాం కి మంగ్లీ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదని లాయర్ తెల్చి చెప్పారు. పోలీసుల విచారణలో నిజానిజాలు తొందరలోనే బైటకు వస్తాయన్నారు.
