Singer Mangli: మంగ్లీ వివాదంలో కీలక పరిణామం.. ఎన్ కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ సజ్జనార్‌ను కలిసిన సింగర్..

Singer mangli meets Hyderabad cp sajjanar:  తనపై కావాలని అడ్వకేట్ సుబ్బారావు చెడు ప్రసారాలు చేస్తున్నాడని సింగర్ మంగ్లీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ దగ్గరకు వెళ్లి మరీ ఫిర్యాదు చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 14, 2026, 02:22 PM IST
Singer mangli meets Hyderabad cp sajjanar to lodge complain against advocate Subbarao:  తెలంగాణలో ప్రస్తుతం సింగర్ మంగ్లీ వివాదం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ముఖ్యంగా లాయర్ సుబ్బారావు సింగర్ మంగ్లీపై ఇటీవల పంజాగుట్ట పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. మంగ్లీ ఆమె తమ్ముడు మైక్రోఫైనాన్స్ పేరిట అమాయకుల నుంచి భారీగా డబ్బులు తీసుకుని మోసం చేశారని ఫిర్యాదు చేశాడు . తనను బెదిరింపులకు గురిచేశారని తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు. దీనికి  కౌంటర్ గా సింగర్ మంగ్లీ సైతం నార్సింగీ పీఎస్ లో, పంజాగుట్ట పీఎస్ లో లాయర్ సుబ్బారావుపై ఫిర్యాదు చేశారు. ఇవన్ని ఫెక్ ఆరోపణలు అని దయచేసి ఈ ప్రచారాలు నమ్మవద్దని లాయర్ పై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేశారు. సుబ్బారావుకు బిగ్ బాస్ వెళ్లేందుకు ఫెమస్ అయ్యేందుకు తనపై చెడు ప్రచారాలు చేస్తున్నాడని అన్నారు. శ్రీముఖి అంటే ఆయనకు క్రష్ అన్నారు. తాజాగా.. సింగర్ మంగ్లీ హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ ను కలిశారు. 

సింగర్ మంగ్లీ తనపై కొన్ని రోజులుగా వస్తున్న నిరాధార ఆరోపణలపై, లాయర్ సుబ్బారావుపై విచారణ జరిపి తొందరగా చర్యలు తీసుకొవాలని సింగర్ మంగ్లీ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించారు. లాయర్ సుబ్బారావుపై సీపీ సజ్జనార్ కు ఫిర్యాదు చేశారు.
మైక్రోఫైనాన్స్ పేరుతో తాను, తన తమ్ముడు మోసాలకు పాల్పడ్డామన్న సుబ్బారావు ఆరోపణల్లో నిజంలేదన్నారు. అదే విధంగా మోస పోయిన బాధితులకు న్యాయం చేయాలని అన్నారు.  తనపై సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న చెడు ప్రసారాలపై చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు.

గత నెల 22న సుబ్బారావు తనను కలిసి, సోషల్ మీడియాలో ఉన్న నెగటివ్ వీడియోలను తొలగించాలంటే రూ. 10 లక్షలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారని మంగ్లీ ఆరోపించారు. దీనికి అంగీకరించక పోవడంతో ఈ విధంగా వేధిస్తున్నాడని మంగ్లీ ఆరోపించారు. అసలు ఆ డబ్బుల  లెక్కింపు చేస్తున్నది తన తమ్ముడు కాదన్నారు. ఒకవేళ తన తప్పు ఉందని నిరూపిస్తే ఏ శిక్షకైనా రెడీ అంటూ సవాల్ విసిరారు. దీని వల్ల తన ప్రతిష్ట, కుటుంబ సభ్యులు చాలా ఇబ్బందులకు గురౌతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

మంగ్లీ సజ్జనార్ ను కలిసి ఫిర్యాదు చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మరోవైపు పంజాగుట్ట పీఎస్ లో నిన్న హైడ్రామా చోటు చేసుకుంది. లాయర్ సుబ్బారావు తాగి వచ్చి పీఎస్ ప్రాంగణంలో రచ్చ చేశాడు.  పోలీసులు బ్రీత్ అనలైజర్ టెస్ట్ నిర్వహించగా, 27 ఎంజీ రీడింగ్ వచ్చింది. మద్యం సేవించి స్టేషన్‌లో ఆయన దురుసుగా ప్రవర్తించడంపై దుమారం చెలరేగింది. 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

