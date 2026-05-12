/Hyderabad: బాలుడిపై పది కుక్కల దాడి.. తల చర్మం ఊడిపోయేలా బీభత్సం!

Stray Dogs Attack Child Hyderabad: వీధి కుక్కల స్వైర విహారం మరో పసి ప్రాణాన్ని బలి తీసుకోబోయింది.. వేసవి సెలవుల కోసం సరదాగా చుట్టాల ఇంటికి వచ్చిన ఒక బాలుడిపై పదికి పైగా వీరి కుక్కలు ఏకకాలంలో దాడి చేసి మృత్యు అంచులకు తీసుకెళ్లాయి.. అత్యంత కిరాతకంగా జరిగిన ఈ దాడిలో బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడి.. ప్రస్తుతం మృత్యుతో పోరాడుతున్నాడు.
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇల్లంతకుంట మండలం బోటుమీదపల్లెకు చెందిన ఆద్విక్ అనే బాలుడు తన వేసవి సెలవులను గడిపేందుకు హైదరాబాదులోని బి ఎన్ రెడ్డి నగర్, టీచర్స్ కాలనీలో ఉన్న బంధువుల ఇంటికి వచ్చాడు. మంగళవారం సాయంత్రం ఇంటికి బయట తోటి పిల్లలతో కలిసి ఆడుకుంటుండగా.. ఒక్కసారిగా వీధి కుక్కల గుంపు అతనిపై విరుచుకుపడింది..
దాదాపు 10 కుక్కలు అద్విక్ను చుట్టుముట్టి.. విచక్షణ రహితంగా కరిచాయి. ఈ క్రమంలో కుక్కలు బాలుడి తలభాగాన్ని పీకేసే ప్రయత్నం చేశాయి. దీనివల్ల అతడి తలపై భాగంలోని చర్మం మొత్తం ఊడిపోయి రక్త ప్రవాహం ఏరులై పారింది. శరీరంపై ఇతర చోట్ల కూడా లోతైన గాయాలయ్యాయి. బాలుడి అరుపులు విని స్థానికులు పరుగున వచ్చి అక్కడున్న కుక్క లను వెళ్లగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు. అంతేకాకుండా వెంటనే రక్తపు మడుగులో ఉన్న అద్విక్ను సమీపంలోని ఒక ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం బాలుడు పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది..
గాయపడిన బాలుడు అద్విక్.. బోటుమీదపల్లె గ్రామ సర్పంచ్ కుమారుడిగా గుర్తించారు.. సెలవుల్లో ఆడుకోవడానికి పంపిన కొడుకు ఇలా కుక్కల దాడిలో గాయపడటం చూసి తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరు అవుతున్నారు. ఈ ఘటనతో టీచర్స్ కాలనీ వాసులు తీవ్రభయాందోళనకు గురవుతున్నారు. నగరంలో కుక్కల బెడద రోజురోజుకు పెరుగుతున్న.. మున్సిపల్ అధికారులు పట్టించుకోవడంలేదని స్థానికులు సైతం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీధిలో నడవాలంటే చిన్న పిల్లలతో పాటు వృద్ధులు వణికి పోతున్నారట. ఇప్పటికైనా యంత్రాంగం స్పందించి వీధి కుక్కలని నియంత్రణ చర్యలు తీసుకోవాలని వారి డిమాండ్ చేస్తున్నారు..
