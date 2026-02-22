Hyderabad Netflix Scam Telugu: సినీ గ్లామర్ వరల్డ్పై ఉన్న మోజును ఆసరాగా చేసుకుని.. అమాయక పడచు యువతులతో పాటు యువకులను నిలువునా ముంచేస్తున్న ఒక భారీ నెట్వర్క్ను హైదరాబాద్ పోలీసులు ఇటీవల చేదించారు. Netflixతో పాటు దిగ్గజ ఓటిటి సంస్థలు, టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాతల సంస్థల పేర్లతో మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఓ లేడీ నిందితురాలు మాధవి అలియాస్ సిరి చందనను శనివారం పోలీసులు పట్టుకొని అరెస్టు చేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ లేడీ కిలాడి చేసిన మోసాలు చూసి పోలీసులే ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఇంతకీ ఆమె చేసిన మోసాలేంటి? అసలు యువతులను ఎలా ట్రాప్ చేసింది.? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దర్యాప్తులో భాగంగా తేలిన కొన్ని అంశాలు పోలీసులనే ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేశాయంటే మామూలు మాట కాదు.. ఈ మూట కేవలం వ్యక్తులను మాత్రమే కాకుండా చిత్ర పరిశ్రమలోని దిగ్గజ సంస్థలైన అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్తో పాటు దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్స్ డివివి దానయ్య, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ వంటి బ్యానర్ల పేర్లను వాడుకొని నకిలీ ఆఫర్ లెటర్లను సృష్టించింది. అంతటితో ఆగకుండా తెలుగుతో పాటు సౌత్ ఇండియా, ఇండియన్ ఫిలిం ఛాంబర్ లో ముద్రలను కూడా ఫోర్జరీ చేసి బాధితులను నమ్మించినట్లు పోలీసులు గుర్తించినట్లు సమాచారం..
ఈ కుంభకోణం వెనక మరో 12 మంది నకిలీ దర్శకుల హస్తం కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.. వీరంతా ప్రముఖ దర్శకుల పేర్లను వాడుకుంటూ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయని అమాయకులను నమ్మిస్తూ వస్తున్నారు. ఇప్పటికే దాదాపు 12 మంది హీరో ఛాన్స్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న బాధితులు వీరి ట్రాప్లో పడి లక్షలాది రూపాయలు పోగొట్టుకున్నట్లు సమాచారం.. అంతేకాకుండా పోలీసులు త్వరలోనే ఈ నకిలీ దర్శకులతో పాటు బాధితుల పూర్తి వివరాలను వెల్లడిస్తామని అధికారికంగా తెలిపినట్లు సమాచారం.
ఈ ముఠా కేవలం ఒకటి రెండు సినిమాలతో ఆగకుండా.. దాదాపు 50 నుంచి 60 వరకు నకిలీ చిత్రాల పేర్లతో కొత్త కొత్త స్కామ్లకు ప్లాన్ చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.. వీరి నెట్వర్క్ హైదరాబాద్కి పరిమితమే కాకుండా దేశంలో ఇతర మెట్రోపాలిటన్ సిటీలో కూడా విస్తరించినట్లు పోలీసులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. సినిమా ఆఫర్స్ ఇస్తామని ఎవరైనా డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తే.. 100 శాతం మోసంగా గ్రహించాల్సి ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు.. ప్రముఖ సంస్థలు ఎప్పుడు నటుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేయమని.. ఇలాంటి అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని అధికారులు కోరారు..
