  Phone Tapping Case: ఫోన్ ట్యాపింగ్‌లో కేసులో మరో కీలక పరిణామం.. మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్‌కు నోటీసులు..

Phone Tapping Case: ఫోన్ ట్యాపింగ్‌లో కేసులో మరో కీలక పరిణామం.. మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్‌కు నోటీసులు..

 Sit notices to Santosh kumar: సిట్ దర్యాప్తు సంస్థ మాజీ ఎంపీకి ఫోన్ టాపింగ్ కేసులో నోటీసులు జారీ చేయడం ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ మరోసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను ఏకీపారేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 26, 2026, 07:35 PM IST
  • మాజీ ఎంపీకి సిట్ నోటీసులు..
  • రియాక్ట్ అయిన సంతోష్ కుమార్..

Phone Tapping Case: ఫోన్ ట్యాపింగ్‌లో కేసులో మరో కీలక పరిణామం.. మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్‌కు నోటీసులు..

Sit issues notices to brs ex mp Santosh kumar on phone tapping case: తెలంగాణలో రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య ఇప్పటికే మాటల గ్రానైడ్ లు పేలుతున్నాయి. పచ్చ గడ్డి వేస్తే భగ్గుమన్న చందంలా రాజకీయాలు మారిపోయాయి. ఇప్పటికే ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు. సిట్  ఇప్పటికే మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లను విచారించింది.

ఈ క్రమంలో దీనిపై డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అంటూ బీఆర్ఎస్ నేతలు కాంగ్రెస్ పై మండిపడిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా.. సిట్ దర్యాప్తు సంస్థ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ కు నోటీసులు జారీ చేయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. రేపు అంటే ( మంగళవారం) మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు తమ ఎదుట హజరు కావాలని సిట్ నోటీసుల్లో పేర్కొంది.

సిట్ విచారణకు హాజరవుతా..

సిట్ నోటీసులపై మాజీ ఎంపీ రియాక్ట్ అయ్యారు. తనకు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో నోటీసులు అందాయన్నారు. మంగళవారం సిట్ కార్యాలయానికి వెళ్తానని, చట్టాన్ని గౌరవిస్తానని, పోలీసుల విచారణ ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు అనేది ఏళ్లకు పైగా సీరియల్ ఎపిసోడ్ లుగా సాగడం ఏంటని  అపోసిషన్ పార్టీలు కాంగ్రెస్ తీరును తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నాయి.

మాజీ ఎంపీకి నోటీసులు ఇవ్వడంతో తెలంగాణలో మరోసారి ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. రానున్న రోజుల్లో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు కూడా సిట్ నోటీసులు ఇస్తుందా ఏంటని కొంత మంది నెట్టింట చర్చలు జరుపుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్.. సిట్ దర్యాప్తు పై సీఎం రేవంత్..  సిట్ అంటే కూర్చుంటుందని అని.. స్టాండ్ అంటే నోటీసులు జారీచేస్తుందని సెటైరిక్ కామెంట్స్ వేసిన విషయం తెలిసిందే.

 

