Sit Likely to issue notices former cm kcr on telangana phone tapping case: తెలంగాణలో రాజకీయాలు సమ్మర్ రాక ముందే హీట్ ను పెంచేస్తున్నాయి. ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం రాజకీయాల్లో పెనుసంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంలో.. మాజీ మంత్రులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లు, మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ లను సిట్ విచారించింది.దీనిపై బీఆర్ఎస్ నేతలు ఇది కేవలం డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అంటూ మండిపడ్డారు. మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి.
మరోవైపు తాజాగా.. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ నోటీసులు జారీచేయనున్నారని వార్తలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారాయి. ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ కు సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలోని సిట్ అధికారులు వెళ్లి విచారణ కోసం నోటీసులు ఇవ్వనున్నట్లు వార్తలు రాజకీయాల్లో వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. దీనిపై మరికొన్ని గంటల్లో క్లారిటీ రానుందని చెప్పుకొవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి