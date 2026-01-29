English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sit Notice to kcr: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మరో సంచలనం.. కేసీఆర్‌కు సిట్ నోటీసులు..?..

Sit notices to former cm kcr:  మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు సిట్ నోటీసులు ఇవ్వనున్నట్లు జోరుగా వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. దీంతో తెలంగాణలో రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంపై తీవ్ర దుమారం రాజుకుందని చెప్పుకొవచ్చు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 29, 2026, 02:08 PM IST
Sit Likely to issue notices former cm kcr on telangana phone tapping case: తెలంగాణలో రాజకీయాలు సమ్మర్ రాక ముందే హీట్ ను పెంచేస్తున్నాయి. ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం రాజకీయాల్లో పెనుసంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంలో.. మాజీ మంత్రులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లు, మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ లను సిట్ విచారించింది.దీనిపై బీఆర్ఎస్ నేతలు ఇది కేవలం డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అంటూ మండిపడ్డారు. మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి.

మరోవైపు తాజాగా.. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ నోటీసులు జారీచేయనున్నారని వార్తలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారాయి. ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ కు సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలోని సిట్ అధికారులు వెళ్లి విచారణ కోసం నోటీసులు ఇవ్వనున్నట్లు వార్తలు రాజకీయాల్లో వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. దీనిపై మరికొన్ని గంటల్లో క్లారిటీ రానుందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

BRS KCRPhone Tapping CaseSITTelangana PoliticsSit on Phone tapping case

