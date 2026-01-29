Sit officials issued notice to former cm kcr on phone tapping case: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం మరోసారి హట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే మాజీ మంత్రులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లను సిట్ విచారించింది. అదే విధంగా మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ ను సైతం సిట్ విచారించింది. మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ వివాదం మరోసారి తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెనుప్రకంపనలకు కారణమైంది. తాజాగా.. సిట్ అధికారులు బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి కేసీఆర్ కు ఆయన నివాసంలో వెళ్లి మరీ నోటీసులు ఇచ్చారు. దీంతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో రేపు ఏంజరుగుతుందనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
సిట్ ఉన్నతాధికారులు నంది నగర్ లోని కేసీఆర్ ఇంటికి వెళ్లి ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై నోటీసులు జారీచేశారు. అంతే కాకుండా రేపు కేసీఆర్ కోరిన చోట విచారణ చేస్తామన్నారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల ప్రాంతంలో విచారిస్తామన్నారు. ముఖ్యంగా వయోభారం, ఇతర అనారోగ్య సమస్యల నేపథ్యంలో ఆయన కోరిన చోట విచారిస్తామన్నారు. కేసీఆర్ కు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో.. సెక్షన్ సీఆర్పీసీ 160 ప్రకారం నోటీసులు కేసీఆర్ ఇంట్లో ఇచ్చారు. మరోవైపు కేసీఆర్ ఎర్రవెల్లిలోని తన ఫామ్ హౌస్ లో ఉన్నారు.
సిట్ నోటీసులు నేపథ్యంలో కేటీఆర్, హరీష్ రావు , ఎర్రబెల్లి, బీఆర్ఎస్ కీలక నేతలు ఫామ్ హౌస్ కు బయలు దేరారు. మొత్తంగా రేపు ఏవిధంగా దీనిపై ముందుకు వెళ్లాలో నేతలు సమాలోచనల్లో బిజీగా ఉన్నారు. మరోవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ విచారణ నేపథ్యంలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఒక్కరే విచారణకు వెళ్తారా..?.. లేదా లాయర్లు ఎవరినైన వెంట తీసుకొని వెళ్తారా..?.. లేదా లాయర్ల తో ఏమైన నోటీసులు ఇప్పిస్తారా..?..అన్నదానిపై ఆసక్తి నెలకొంది. మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు నేపథ్యం..
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై కఠిన చర్యలకు దిగింది. గతంలో అధికారంలొ ఉన్న బీఆర్ఎస్.. అపోసిషన్ పార్టీ నేతలు, సెలబ్రీటీలు, జడ్జీలు, కుటుంబ సభ్యుల ఫోన్ లను అక్రమంగా ట్యాప్ చేయించారని అనేక ఆరోపణలపై సిట్ ఏర్పాటు చేశారు.
Read more: Sit Notice to kcr: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మరో సంచలనం.. కేసీఆర్కు సిట్ నోటీసులు..?..
దీనిపై ఇప్పటికే అనేక మంది అధికారుల్ని సిట్ విచారించింది. ఇక వరుసగా బీఆర్ఎస్ కీలక నేతల్ని విచారించడం పెనుసంచలనంగా మారింది. తాజాగా.. గులాబీ బాస్, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు సైతం సిట్ నోటీసులు జారీ చేసి, రేపు ఎక్కడ విచారణకు సహకరిస్తారో చెప్పాలని నోటీసుల్లో పేర్కొంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి