  • Phone Tapping: ఫోన్ ట్యాపింగ్‌ కేసులో కీలక పరిణామం.. కేసీఆర్‌కు సిట్ నోటీసులు.. ఫామ్ హౌస్‌కు తరలి వెళ్లిన కేటీఆర్, హరీష్ రావు..

Phone Tapping: ఫోన్ ట్యాపింగ్‌ కేసులో కీలక పరిణామం.. కేసీఆర్‌కు సిట్ నోటీసులు.. ఫామ్ హౌస్‌కు తరలి వెళ్లిన కేటీఆర్, హరీష్ రావు..

Sit issued notices to former cm kcr: మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు సిట్ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు . రేపు అంటే (శుక్రవారం)విచారించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఆయన కోరిన ప్రదేశంలో విచారణ చేస్తామని పోలీసులు తెలిపారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 29, 2026, 02:41 PM IST
  • కేసీఆర్ కు సిట్ నోటీసులు..
  • తెలంగాణలో హీటెక్కిన రాజకీయాలు..

Phone Tapping: ఫోన్ ట్యాపింగ్‌ కేసులో కీలక పరిణామం.. కేసీఆర్‌కు సిట్ నోటీసులు.. ఫామ్ హౌస్‌కు తరలి వెళ్లిన కేటీఆర్, హరీష్ రావు..

Sit officials issued notice to former cm kcr on phone tapping case:  తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం మరోసారి హట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే మాజీ మంత్రులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లను సిట్ విచారించింది. అదే విధంగా మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ ను సైతం సిట్ విచారించింది. మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ వివాదం మరోసారి తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెనుప్రకంపనలకు కారణమైంది. తాజాగా..  సిట్ అధికారులు బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి కేసీఆర్ కు ఆయన నివాసంలో వెళ్లి మరీ నోటీసులు ఇచ్చారు. దీంతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో రేపు ఏంజరుగుతుందనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

సిట్ ఉన్నతాధికారులు నంది నగర్ లోని కేసీఆర్ ఇంటికి వెళ్లి ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై నోటీసులు జారీచేశారు. అంతే కాకుండా రేపు కేసీఆర్ కోరిన చోట విచారణ చేస్తామన్నారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల ప్రాంతంలో విచారిస్తామన్నారు. ముఖ్యంగా వయోభారం, ఇతర అనారోగ్య సమస్యల నేపథ్యంలో ఆయన కోరిన చోట విచారిస్తామన్నారు.  కేసీఆర్ కు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో.. సెక్షన్ సీఆర్పీసీ 160 ప్రకారం  నోటీసులు కేసీఆర్‌ ఇంట్లో ఇచ్చారు.  మరోవైపు కేసీఆర్ ఎర్రవెల్లిలోని తన ఫామ్ హౌస్ లో ఉన్నారు.

 సిట్ నోటీసులు నేపథ్యంలో కేటీఆర్, హరీష్ రావు , ఎర్రబెల్లి, బీఆర్ఎస్ కీలక నేతలు ఫామ్ హౌస్ కు బయలు దేరారు. మొత్తంగా రేపు ఏవిధంగా దీనిపై ముందుకు వెళ్లాలో నేతలు సమాలోచనల్లో బిజీగా ఉన్నారు. మరోవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ విచారణ నేపథ్యంలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఒక్కరే విచారణకు వెళ్తారా..?.. లేదా లాయర్లు ఎవరినైన వెంట తీసుకొని వెళ్తారా..?.. లేదా లాయర్ల తో ఏమైన నోటీసులు ఇప్పిస్తారా..?..అన్నదానిపై ఆసక్తి నెలకొంది. మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

 
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు నేపథ్యం..

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై కఠిన చర్యలకు దిగింది.  గతంలో అధికారంలొ ఉన్న బీఆర్ఎస్.. అపోసిషన్ పార్టీ నేతలు, సెలబ్రీటీలు, జడ్జీలు, కుటుంబ సభ్యుల ఫోన్ లను అక్రమంగా ట్యాప్ చేయించారని అనేక ఆరోపణలపై సిట్ ఏర్పాటు చేశారు.

Read more: Sit Notice to kcr: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మరో సంచలనం.. కేసీఆర్‌కు సిట్ నోటీసులు..?..

దీనిపై ఇప్పటికే అనేక మంది అధికారుల్ని సిట్ విచారించింది. ఇక వరుసగా బీఆర్ఎస్ కీలక నేతల్ని విచారించడం పెనుసంచలనంగా మారింది. తాజాగా.. గులాబీ బాస్,  మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు సైతం సిట్ నోటీసులు  జారీ చేసి, రేపు ఎక్కడ విచారణకు సహకరిస్తారో చెప్పాలని నోటీసుల్లో పేర్కొంది.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Former CM KCRPhone Tapping CaseSit notices to kcrTelangana PoliticsKTR

