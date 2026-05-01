Hyderabad: శంషాబాద్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. 6 గురు స్పాట్ లోనే దుర్మరణం.. ఏమైందంటే..?

Six spot dead in shamshabad orr road Hyderabad: రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ ఓఆర్ఆర్ వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కారు స్పీడ్ గా వచ్చి ఆగి ఉన్న లారీని బలంగా ఢీకొట్టింది.ఈ ఘటనలో స్పాట్ లోనే ఆరుగురు దుర్మరణం చెందారు.కారు పూర్తిగా తుక్కు తుక్కు అయ్యింది. ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్ 16 వద్ద ఈ ఘటన సంభవించింది.
ఆగి ఉన్న లారీని కారు బలంగా ఢీకొట్టడంతో దానిలో డెడ్ బాడీస్ ఇరుక్కుపోయాయి. కారులో ఉన్న మరో వ్యక్తి కూడా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. చనిపోయిన వారిలో ఇద్దరు చిన్న పిల్లలున్నారు. ఈ ఘటనతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
దీనిపై పోలీసులు రంగంలోకి దిగి డెడ్ బాడీల్ని బైటకు తీశారు. ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం కల్గకుండా క్లియర్ చేశారు. చాలా శ్రమించి డెడ్ బాడీలను బైటకు తీసి పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. కారు ప్రమాదంకు అతివేగమే కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఘటన మాత్రం అందర్ని కలిచి వేసేదిగా మారింది. చనిపోయిన వారి వివరాలను సేకరించే పనిలో పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు.
