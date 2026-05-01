English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Hyderabad City
Hyderabad: శంషాబాద్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. 6 గురు స్పాట్ లోనే దుర్మరణం.. ఏమైందంటే..?

Road Accident in shamshabad: శంషా బాద్ పరిధిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కారు అదుపు తప్పి ఆగి ఉన్న లారీని బలంగా ఢీకొట్టింది.ఈ ఘటనలో ఆరుగురు స్పాట్ లోనే చనిపోయారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 1, 2026, 05:31 PM IST
  • శంషాాబాద్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం..
  • లారీని బలంగా ఢీకొన్న కారు..

Trending Photos

Six spot dead in shamshabad orr road Hyderabad: రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ ఓఆర్ఆర్ వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కారు స్పీడ్ గా వచ్చి ఆగి ఉన్న లారీని బలంగా ఢీకొట్టింది.ఈ ఘటనలో స్పాట్ లోనే ఆరుగురు దుర్మరణం చెందారు.కారు పూర్తిగా తుక్కు తుక్కు అయ్యింది.  ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్ 16 వద్ద ఈ ఘటన సంభవించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆగి ఉన్న  లారీని కారు బలంగా  ఢీకొట్టడంతో దానిలో డెడ్ బాడీస్ ఇరుక్కుపోయాయి. కారులో ఉన్న మరో వ్యక్తి కూడా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. చనిపోయిన వారిలో ఇద్దరు చిన్న పిల్లలున్నారు.  ఈ ఘటనతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.

దీనిపై పోలీసులు రంగంలోకి దిగి డెడ్ బాడీల్ని బైటకు తీశారు.  ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం కల్గకుండా క్లియర్ చేశారు. చాలా శ్రమించి  డెడ్ బాడీలను బైటకు తీసి పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు.  ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. కారు ప్రమాదంకు అతివేగమే కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఘటన మాత్రం అందర్ని కలిచి వేసేదిగా మారింది. చనిపోయిన వారి వివరాలను సేకరించే పనిలో పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadORR Road AccidentShamshabadHyderabad Road Accidentshamshabad news

Trending News