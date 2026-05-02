Video Viral: భార్యపై కోపం.. అత్తను హెల్మెట్ తో కొట్టి చంపిన అల్లుడు.. వీడియో వైరల్..

Son in law killed his mother in law with helmet in medchal hyderbad: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు పెళ్లి చేసుకుని నూరెళ్ల బంధాన్ని అభాసుపాలు చేసుకుంటున్నారు. కట్టుకున్న వారితో చిన్న చిన్న గోడవలకే దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. చిన్న చిన్న విషయాల్ని పెద్దదిచేసుకుని నానా రచ్చ చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా భార్యభర్తల హత్యలు, ఆత్మహత్యల ఘటనలు ప్రతిరోజు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. హైదరాబాద్ లోని మేడ్చల్ పరిధిలోని చెంగిచెర్లతో ఒక అల్లుడు తన అత్తను దారుణంగా హతమార్చాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
సీసీటీవీ ఫుటేజ్
అత్తను హెల్మెట్తో కొట్టి చంపిన అల్లుడు
మేడ్చల్ జిల్లాలోని చెంగిచర్ల లోని ఆర్టీసీ కాలనీకి చెందిన కొల్ల అరుణ (39)కు ఇద్దరు కుమార్తెలు. చిన్న బిడ్డ కావ్య (20) కరీంనగర్కు చెందిన కర్రు స్నేహిత్ (28)ను గతేడాది ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది. ఇటీవల వీరి మధ్య మనస్పర్థలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో స్నేహిత్ తన అత్తతో... నేనొక పెద్ద కంపెనీలో ఆఫీసర్ని... నీ కూతురు చిన్న చిన్న విషయాలకే గొడవలు పడుతుందని అన్నాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరుసటి రోజున షాపుకు వెళ్లి వస్తున్న అత్త అరుణను బైక్ పై ఎక్కించుకున్నాడు.
మార్గమధ్యంలో చెంగిచర్లలోని హనుమాన్ ఆలయం సమీపంలో బైక్ ఆపి రోడ్డు మీద గొడవలకు దిగాడు. మాటా మాట పెరడటంతో బైక్ ఎక్కించుకుని ఇంటికి వెళ్దామని చెప్పి ఆమెను హెల్మెట్ తో బలంగా కొట్టాడు. ఆ దెబ్బకు ఆమె బైక్పై నుంచి కిందపడి తీవ్రంగా గాయపడింది. అరుణకు తీవ్ర రక్త స్రావమైంది.
తన భార్యకు ఫోన్ చేసి.. అత్తమ్మకు ఫిట్స్ వచ్చి బండి మీద నుంచి కిందపడి పోయిందని, ఆసుపత్రికి తీసుకెళుతున్నానని కట్టుకథ అల్లాడు. ఈ క్రమంలో కావ్య అక్కడకు చేరుకునే సరికి తల్లి అరుణ విగత జీవిగా మారిపోయి ఉంది. మరోవైపు భర్త ప్రవర్తనపై అనుమానంతో ఆ విషాదం జరిగిన ప్రదేశంలోని సీసీ ఫుటేజీని పరిశీలించింది.
దానిలో హెల్మెట్ తో తన తల్లిని కొట్టడంను చూసింది. తన భర్త ప్రవర్తనతో ఆమె దిగ్భ్రాంతికి గురైంది. వెంటనే తన భర్త తల్లికి హత్య చేశాడని నిర్దారించుకున్న కావ్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అత్తను హత్య చేసిన ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి