MMTS trains cancelled in hyderabad today and tomorrow: హైదరాబాద్ లో చాలా మంది ప్రయాణికులు రోజు ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లలో ప్రయాణిస్తారు. బస్సు మార్గం కాకుండా మెట్రోలు, ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లలో కూడా చాలా మంది తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఎంఎంటీఎస్ ప్రయాణికులకు కీలక సూచనలు చేసింది. హైదరాబాద్లో పలు చోట్ల రైల్వే పట్టాల పనులు, ఇతర నిర్వహణ పనుల కారణంగా నేడు, రేపు పలు ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు పూర్తిగా, మరికొన్ని టెంపరరీగా రద్దు చేస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది.
ముఖ్యంగా నేడు(11వ తేదీ), రేపు(12వ తేదీ) పలు ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు రద్దయినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది. కొన్ని రైళ్లు పూర్తిగాను, మరికొన్ని రైళ్లను పాక్షికంగా రద్దు చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటన జారీ చేసింది. నిర్వహణ సంబంధిత మొదలైన కారణాలతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే పేర్కొంది.
పూర్తిగా రద్దయిన రైళ్లు:
ఉమ్దానగర్ – లింగంపల్లి (ట్రైన్ నెం. 47164)
ఫలక్ నుమా – లింగంపల్లి (ట్రైన్ నెం. 47170)
ఫలక్ నుమా – ఉమ్దానగర్ (ట్రైన్ నెం. 47250)
లింగంపల్లి – ఫలక్ నుమా (ట్రైన్ నెం. 47191)
పాక్షికంగా రద్దయిన రైళ్లు :
లింగంపల్లి – ఉమ్దానగర్ (47210): సికింద్రాబాద్ – ఉమ్దానగర్ మధ్య టెంపరరీ రద్దు చేశారు. ఫలక్ నుమా – లింగంపల్లి (47157, 47166): ఈ రైళ్లు ఫలక్ నుమా – సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ల మధ్య నడవవు. ఉమ్దానగర్ – లింగంపల్లి (47203): ఉమ్దానగర్ – సికింద్రాబాద్ మధ్య రద్దయింది. లింగంపల్లి – ఫలక్ నుమా (47179, 47190, 47187): ఈ సర్వీసులు సికింద్రాబాద్ – ఫలక్ నుమా మధ్య టెంపరరీగా నిలిపివేశారు.
ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లో ఎంఎంటీఎస్ లో ప్రయాణాలు చేసే ఐటీ ఉద్యోగులు, సామాన్యప్రజలు,విద్యార్థులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ప్లాన్ చేసుకొవాలని అధికారులు ఒకప్రకటనలో తెలియజేశారు.
