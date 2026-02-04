Speaker Gaddam prasad gave Clean Chit to Jagtial mla Sanjay: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఒకవైపు మున్సిపల్ ఎన్నికల హడావిడి కొనసాగుతుంది. మరోవైపు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వివాదం కూడా రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వివాదంలో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ మరో ఎమ్మెల్యేకు క్లీన్ చీట్ ఇచ్చారు. జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్ మీద జగదీశ్వర్ రెడ్డి దాఖలు చేసిన అనర్హత పిటీషన్ ను స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ కొట్టివేశారు.
ఎమ్మెల్యే సంజయ్ పార్టీ మారారని స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవని స్పీకర్ చెప్పారు. మరోవైపు ఇప్పటికే స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ 8 మందికి క్లీన్ చీట్ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో డాక్టర్ సంజయ్ కు సైతం క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడం మాత్రం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
ఇప్పటికే జగిత్యాలలో ఎమ్మెల్యే సంజయ్ వర్సెస్ జీవన్ రెడ్డిలా రాజకీయాలు మారాయి. ఆయన్ను ఇటీవల గాంధీ భవన్ లో సైతం కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతర్గత మీటింగ్ లో సంజయ్ ఎందుకు అని జీవన్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో సైతం సంజయ్ చెప్పిన వారికి టికెట్లు కేటాయించడం ఏంటని జీవన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మరీ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు, కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పై మండిపడ్డారు.
ఇప్పటికే సంజయ్ పై పీకల దాక కోపంతో ఉన్న జీవన్ రెడ్డికి .. ఏకంగా స్పీకర్ ఫిరాయించలేదని క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడం మాత్రం మరో షాక్ ఇచ్చిందని చెప్పుకొవచ్చు. మొత్తంగా స్పీకర్ నిర్ణయంతో ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వివాదం కాస్త మరోసారి తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
