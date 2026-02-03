English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telangana Speaker: ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వివాదంలో కీలక పరిణామం.. కడియం శ్రీహరికి మరోసారి స్పీకర్ నోటీసులు..

Speaker Gaddam Prasad kumar notice to kadiyam Srihari:  కడియం శ్రీహరికి మరోసారి స్పీకర్ నోటీసులు జారీ చేశారు. దీంతో మరోసారి ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వివాదం కాస్త వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 3, 2026, 02:48 PM IST
  • మరోసారి తెరమీదకు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వివాదం..
  • కడియంకు నోటీసులు జారీ చేసిన స్పీకర్..

Gaddam prasad kumar again issued notice to kadiyam Srihari: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో రోజుకొ రచ్చ ఏదో రకంగా వార్తలలో ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై రాజకీయాలు హట్ హట్ గా సాగాయి . మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ను ఇప్పటికే సిట్ అధికారులు విచారించారు. మరోవైపు ఇదంతా డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అని కేంద్ర బడ్జెట్, తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ రేవంత్ రెడ్డి  కొత్త డ్రామాలకు తెరలేపాడని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఏకీపారేశారు.  ఈ క్రమంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల మంటలు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా... తెలంగాణ స్పీకర్ ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వివాదంలో ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరికి మరోసారి నోటీసులు జారీ చేశారు.

రేపు (బుధవారం) ఉదయం 11 గంటలకు విచారణకు రావాలని నోటీసులు జారీ చేశారు. కడియం శ్రీహరిపై ఫిరాయించారని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కే.పీ. వివేకానంద్ పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు. దీనిపై స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ రేపు ఉదయం 11 గంటలకు తొలుత  బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కే.పీ. వివేకానంద్ తో మాట్లాడి ఆ తర్వాత.. కడియం శ్రీహరిని విచారించనున్నారు. ఈ క్రమంలో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గతంలో కూడా కడియం శ్రీహరికి, దానం నాగేందర్ కు నోటీసులు జారీచేసిన విషయం తెలిసిందే.

2025 నవంబర్ 20న స్పీకర్ ప్రసాద్ కుమార్ కడియంతో పాటు, దానం నాగేందర్ లకు నోటీసులు జారీ చేశారు. దీనిపై వెంటనే అఫిడవిట్  దాఖలు చేయాలని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. కానీ కడియం తనకు వచ్చిన నోటీసులపై సమాధానం ఇచ్చేందుకు మరికొంత సమయం కావాలని లేఖను రాశారు.

Read more: Hyderabad: హుస్సెన్ సాగర్‌లో దూకి యువతి ఆత్మహత్య.. వెలుగులోకి వచ్చిన షాకింగ్ నిజాలు..

ఇక కడియం శ్రీహరిపై బీఆర్ఎస్ నేతలు తీవ్రంగా ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారు. ఏ పార్టీలో ఉన్నానంటే... ఏడ ఉండాలో ఆడనే ఉన్నానని కడియం వ్యాఖ్యల్ని.. కేటీఆర్ , హరీష్ రావు తీవ్రమైన విమర్శలు చేశారు. కనీసం ఏ పార్టీలో ఉన్నామో చెప్పుకొలేని దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో గోడ దూకిన ఎమ్మెల్యేలుఉన్నారని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో స్పీకర్ మరోసారి కడియం శ్రీహరికి నోటీసులు ఇవ్వడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kadiyam SrihariMLA Defection CaseSpeaker Gaddam Prasad kumarTelangana PoliticsMlas disqualification plea

