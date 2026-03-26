English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
Sri Rama Navami Shobha Yatra: 10 వేల మంది పోలీసులతో రాజా సింగ్ ర్యాలీ.. శోభాయాత్రలో హై టెన్షన్..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 26, 2026, 12:34 PM IST

Hyderabad Sri Rama Navami procession: దేశ వ్యాప్తంగా శ్రీరామ నవమి వేడుకలకు అంతా సిద్ధం అవుతుంది. రాములోరి జన్మస్థలం అయోధ్య మొదలు కొని  ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ వరకు  శ్రీరామ నవమి వేడుకలతో పాటు రాములోరి కళ్యాణానికి అన్ని ఏర్పాట్లుచకా చకా జరిగిపోతున్నాయి. ఇక దక్షిణ అయోధ్యగా పేరు గాంచిన భద్రాచలంలో మిథిలా మండపం కూడా   అడుగడుగునా సీసీ టీవీ కెమెరాలు, డ్రోన్లతో నిఘా కొనసాగుతుందని నగర పోలీసు కమిషనరు వీసీ సజ్జనర్‌ తెలిపారు. సీతారాంబాగ్, ఆకాశపురి హనుమాన్‌ ఆలయం, మంగళ్‌హాట్‌ మగ్రా ప్రాంతాల నుంచి ప్రధాన శోభాయాత్ర నిర్వహిస్తారని చెప్పారు. దాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో, క్రమశిక్షణతో ప్రశాంత వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని కోరారు. ఈ శోభాయాత్రకు హిందూ బంధువుల తరలిరావాలని రాజాసింగ్‌ పిలుపు ఇచ్చారు. ఈ యాత్రలో హిందువులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొననున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు భద్రాద్రి రాములోరి కల్యాణం కోసం అంతా సిద్ధమైంది.  పట్టణాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. రామాలయం, మిథిలా స్టేడియం పరిసర ప్రాంతాలు చలువ పందిళ్లు చాందినీ వస్త్రాలతో అలంకరించారు. ఈసారి ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో మిథిలా స్టేడియంలోని అన్ని సెక్టార్లలో పొగమంచు సౌకర్యం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా భక్తులకు వేడి నుంచి ఉపశమనం లభించనుంది. దీంతోపాటు ఆలయానికి విద్యుద్దీపాలంకరణ చేపట్టడంతో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తోంది. శుక్రవారం సీతారాముల కల్యాణం, 28న రాములోరి పట్టాభిషేకం జరగనుంది. రాములోరికి తలంబ్రాలు, పట్టువస్త్రాలు సమర్పించేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తోపాటు రాష్ట్ర మంత్రులు రానున్న నేపథ్యంలో విస్తృత బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. 

మరోవైపు భాగ్యనగరంలో శ్రీరామ శోభా యాత్రకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. యాత్ర కొనసాగే మార్గంలో రోడ్ల మరమ్మతులు, విద్యుత్‌ వీధి దీపాల ఏర్పాటును పూర్తి చేశామన్నారు..నిర్వాహకులు డా.భగవంత్‌రావు, గోవింద్‌రాఠీ, ఆనంద్‌సింగ్‌ లోథ్‌. నగర పోలీసు అదనపు కమిషనర్‌ తఫ్సీర్‌ ఇక్బాల్, జాయింట్‌ కమిషనర్‌ జోయల్‌ డేవిస్, శ్వేత, డీసీపీలు చంద్రమోహన్, కిరణ్‌ ఖరే, ఆర్‌.వెంకటేశ్వర్, అదనపు డీసీపీలు కృష్ణగౌడ్, అందె శ్రీనివాస్‌రావు, ఏసీపీలు సుదర్శన్, తిరుపతి, సీఐలు రాఘవేంద్ర, శ్రావణ్‌కుమార్‌ తదితరులు ఈ యాత్రను పర్యావేక్షించనున్నారు. ముఖ్యంగా ఓల్డ్ సిటీ చార్మినార్ పరిసర ప్రాంతాలతో పాటు మంగళ హాట్ ప్రాంతాల మీదుగా శ్రీరాముడి శోభా యాత్ర కొనసాగనుంది. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sri Rama Navami 2026Sri Rama Navami Shobha YatraRaja SinghHyderabadRaja Singh Sri Rama Navami Shobha Yatra

Trending News