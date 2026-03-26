Sri Rama Navami Shobha Yatra: 10 వేల మంది పోలీసులతో రాజా సింగ్ ర్యాలీ.. శోభాయాత్రలో హై టెన్షన్..

Hyderabad Sri Rama Navami procession: దేశ వ్యాప్తంగా శ్రీరామ నవమి వేడుకలకు అంతా సిద్ధం అవుతుంది. రాములోరి జన్మస్థలం అయోధ్య మొదలు కొని ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ వరకు శ్రీరామ నవమి వేడుకలతో పాటు రాములోరి కళ్యాణానికి అన్ని ఏర్పాట్లుచకా చకా జరిగిపోతున్నాయి. ఇక దక్షిణ అయోధ్యగా పేరు గాంచిన భద్రాచలంలో మిథిలా మండపం కూడా అడుగడుగునా సీసీ టీవీ కెమెరాలు, డ్రోన్లతో నిఘా కొనసాగుతుందని నగర పోలీసు కమిషనరు వీసీ సజ్జనర్ తెలిపారు. సీతారాంబాగ్, ఆకాశపురి హనుమాన్ ఆలయం, మంగళ్హాట్ మగ్రా ప్రాంతాల నుంచి ప్రధాన శోభాయాత్ర నిర్వహిస్తారని చెప్పారు. దాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో, క్రమశిక్షణతో ప్రశాంత వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని కోరారు. ఈ శోభాయాత్రకు హిందూ బంధువుల తరలిరావాలని రాజాసింగ్ పిలుపు ఇచ్చారు. ఈ యాత్రలో హిందువులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొననున్నారు.
మరోవైపు భద్రాద్రి రాములోరి కల్యాణం కోసం అంతా సిద్ధమైంది. పట్టణాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. రామాలయం, మిథిలా స్టేడియం పరిసర ప్రాంతాలు చలువ పందిళ్లు చాందినీ వస్త్రాలతో అలంకరించారు. ఈసారి ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో మిథిలా స్టేడియంలోని అన్ని సెక్టార్లలో పొగమంచు సౌకర్యం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా భక్తులకు వేడి నుంచి ఉపశమనం లభించనుంది. దీంతోపాటు ఆలయానికి విద్యుద్దీపాలంకరణ చేపట్టడంతో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తోంది. శుక్రవారం సీతారాముల కల్యాణం, 28న రాములోరి పట్టాభిషేకం జరగనుంది. రాములోరికి తలంబ్రాలు, పట్టువస్త్రాలు సమర్పించేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తోపాటు రాష్ట్ర మంత్రులు రానున్న నేపథ్యంలో విస్తృత బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
మరోవైపు భాగ్యనగరంలో శ్రీరామ శోభా యాత్రకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. యాత్ర కొనసాగే మార్గంలో రోడ్ల మరమ్మతులు, విద్యుత్ వీధి దీపాల ఏర్పాటును పూర్తి చేశామన్నారు..నిర్వాహకులు డా.భగవంత్రావు, గోవింద్రాఠీ, ఆనంద్సింగ్ లోథ్. నగర పోలీసు అదనపు కమిషనర్ తఫ్సీర్ ఇక్బాల్, జాయింట్ కమిషనర్ జోయల్ డేవిస్, శ్వేత, డీసీపీలు చంద్రమోహన్, కిరణ్ ఖరే, ఆర్.వెంకటేశ్వర్, అదనపు డీసీపీలు కృష్ణగౌడ్, అందె శ్రీనివాస్రావు, ఏసీపీలు సుదర్శన్, తిరుపతి, సీఐలు రాఘవేంద్ర, శ్రావణ్కుమార్ తదితరులు ఈ యాత్రను పర్యావేక్షించనున్నారు. ముఖ్యంగా ఓల్డ్ సిటీ చార్మినార్ పరిసర ప్రాంతాలతో పాటు మంగళ హాట్ ప్రాంతాల మీదుగా శ్రీరాముడి శోభా యాత్ర కొనసాగనుంది.
