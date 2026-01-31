Sridhar Babu: తెలంగాణ ఆర్థిక పటిష్టతకు అద్దం పడుతున్న ఆర్థిక సర్వే: శ్రీధర్‌ బాబు

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sridhar Babu Press Meet About Union Govt Economic Survey: కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఆర్థిక సర్వే తెలంగాణ ఆర్థిక పటిష్టతకు అద్దం పడుతోందని మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు ప్రకటించారు. తెలంగాణ విధానాలకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోందని తెలిపారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 1, 2026, 12:09 AM IST

Union Govt Economic Survey: తెలంగాణ ఆర్థిక పటిష్టతకు కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఎకనామిక్ సర్వే నివేదిక అద్దం పడుతోందని మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు ప్రకటించారు. జాతీయ సగటు కంటే తెలంగాణ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంతో మెరుగ్గా ఉందని తెలిపారు. ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాధించిన విజయం అనితర సాధ్యమని పేర్కొన్నారు. ద్రవ్యోల్బణం రేటు 2 నుంచి 6 శాతం మధ్య ఉంటే దానిని ఆరోగ్యకరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థగా పరిగణిస్తారని.. తెలంగాణలో ఇది అంతకంటే మెరుగ్గా ఉందని వెల్లడించారు.

హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో శ్రీధర్‌ బాబు కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సిట్‌ విచారణపై మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు స్పందిస్తూ.. 'సిట్ కానీ చట్టం తనపని తాను చేసుకుంటోంది. రెండేళ్లలో ఏనాడైనా కక్ష సాధింపులు చేశామా ? మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో లబ్ది పొందేక్రమంలో వాళ్లు రాజకీయం చేస్తున్నారు. వ్యవస్థలను నమ్మేవాళ్లం మీలాగా మేం వేధించేవాళ్లం కాదు. కేసీఆర్‌ నోటీసుల విషయంలో చట్టం తన పని తాను చేసుకొని వెళ్తుంది. ఈ కేసులో ప్రధాన సూత్రధారులు అమెరికాలో ఉన్నారు. రాజకీయ కక్ష్య సాధింపు ఎక్కడ చేయడం లేదు. రాజకీయంగా దీన్ని ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థ ప్రకారం పోతున్నాం. రాజకీయ లబ్ది పొందాలని అనవసరంగా మట్కాడుతున్నారు' అని తెలిపారు.

తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలిందని.. చిన్నాభిన్నమైందని ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలు... రాజకీయ కోణంలో చేసినవేనని మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు తెలిపారు. విమర్శల్లో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని ఆర్థిక సర్వే తెలిపిందని చెప్పారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక వేదికగా తెలంగాణ అనుసరిస్తున్న విప్లవాత్మక విధానాలకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అద్భుతమైన స్పందన లభించిందని  హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఐటీ రంగంలో ఏఐ ప్రాధాన్యం గుర్తించి ఇన్నోవేషన్ హబ్, లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీలకు ప్రపంచ స్థాయి పెట్టుబడిదారులు, నిపుణుల నుంచి ప్రశంసలు వచ్చాయని వివరించారు. ఈ విధానపరమైన నిర్ణయాలు భవిష్యత్‌లో భారీ పెట్టుబడులను తీసుకువస్తాయని.. అంతేకాకుండా పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని శ్రీధర్‌ బాబు తెలిపారు.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం అప్పులపై ఆధారపడకుండా సొంత వనరుల ద్వారా ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంటూ సొంత కాళ్లపై నిలబడడం నేర్చుకుందని మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు తెలిపారు. వార్షిక ప్రగతి రేటు 12.6 శాతంతో దేశంలోని పెద్ద రాష్ట్రాల కంటే మెరుగైన ప్రదర్శన ఉందని వెల్లడించారు. సంపదను సృష్టించి.. ఆ సంపదను తిరిగి ప్రజా సంక్షేమ పథకాలకు ఖర్చు చేయడమే తమ లక్ష్యమని ప్రకటించారు. ప్రతిపక్షాల పసలేని ఆరోపణలు చేస్తూ బురదజల్లాలని చూస్తే సహించబోమని హెచ్చరించారు. స్వార్ధ రాజకీయాల గురించి రాష్ట్ర బ్రాండ్ దెబ్బతీసేలా దుష్పచారం వాళ్లు చేసిన గ్లోబల్ సమ్మిట్ పటాపంచలు చేసిందని శ్రీధర్‌ బాబు తెలిపారు. దేశానికి తెలంగాణ రైజింగ్ స్పష్టంగా కనపడిందని చెప్పారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Sridhar BabuPress MeetHyderabadUnion BudgetUnion Govt Economic Survey

